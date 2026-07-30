Elegancia total

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Hay artistas que necesitan grandes alardes para conquistar un escenario y otros que lo hacen simplemente con la autoridad de su presencia. Samara Joy pertenece, sin duda, a esta segunda categoría. La cantante neoyorquina convirtió el majestuoso Auditorio Kursaal en un templo del jazz vocal durante su debut en el presente Jazzaldia, ofreciendo un concierto de exquisita factura en el que brillaron una voz privilegiada, un refinado sentido del fraseo y una naturalidad escénica impropia de una artista de apenas veintiséis años. Desde su primera aparición quedó patente que Joy ha asimilado el legado de las grandes damas del género. En sus dejes interpretativos resuenan ecos de Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Carmen McRae o Betty Carter, aunque lejos de instalarse en la pura imitación, la artista afroamericana ha sabido desarrollar una personalidad propia basada en la sutileza, el dominio del tempo y una capacidad casi asombrosa para moldear cada melodía con absoluta libertad. Su extraordinario control dinámico, la afinación impecable y una dicción cristalina le permiten transitar con elegancia desde el susurro más íntimo hasta momentos de gran intensidad expresiva y alto volumen sonoro. El público donostiarra respondió con entusiasmo a un repertorio construido sobre estándares y composiciones recientes, en el que cada pieza fue tratada como un pequeño relato. Entre canción y canción, la mayoría de su más reciente álbum titulado Portrait, la vocalista mostró además un cercano savoir faire, departiendo con la audiencia con simpatía y sencillez, y creando un clima de complicidad que contrastó con la belleza y enorme sofisticación musical de sus interpretaciones. La carrera de Samara Joy mantiene una ascensión meteórica desde que conquistara en 2019 el Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Sus trabajos discográficos y la obtención de varios premios Grammy la han consolidado como la gran esperanza del jazz vocal contemporáneo y en una de las artistas capaces de acercar este lenguaje a nuevas generaciones sin renunciar a la tradición. Buena parte del éxito de la velada descansó también en la magnífica banda que la acompañó: Conor Rohrer al piano, Marty Jaffe al contrabajo, Evan Sherman a la batería y una inspirada sección de vientos formada por Eli Feingold (trombón), Jason Charos (trompeta), David Mason (saxo alto) y Kendrick McCallister (saxo tenor). Todos ellos ofrecieron solos de gran nivel y demostraron una admirable capacidad para dialogar con la cantante sin eclipsarla, construyendo un sonido compacto, elegante y lleno de matices. Tras un tema cantado en español, los espectadores despedimos a Samara Joy con una prolongada ovación que confirmó nuestra impresión compartida: el Jazzaldia había acogido no solo a una extraordinaria intérprete, sino a una artista, de elegancia total, destinada a escribir algunas de las páginas más brillantes del jazz vocal de las próximas décadas.