Magnífico sabor de boca

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El pub Antares acogió dentro de la programación del festival Jazztardor 2026 una de esas propuestas que reivindican el jazz desde la libertad, el diálogo y el placer de tocar. Jordi Mestre & The Boogalosers ofrecieron un concierto vespertino de notable atractivo, protagonizado por una formación poco habitual y especialmente sugerente: guitarra, órgano y batería. Un trío carente de bajo que encuentra precisamente en esa singular configuración buena parte de su personalidad y de su riqueza sonora. La alineación observó a Jordi Mestre a la guitarra, Arecio Smith al órgano y Joan Andreu a la batería, un combo que desplegó un repertorio variado y lleno de matices, alternando alguna composición del propio Mestre con un estimulante surtido de músicas y autores de procedencias harto diversas. A saber, personalidades como John Coltrane, Al Green, John Scofield, David Fathead Newman, Fela Kuti, Grant Green, Donny Hathaway o The Beatles, que sirvieron de punto de partida para un itinerario musical que transitó con naturalidad entre el jazz, el soul, el funk y los ritmos afrobeat, sin perder nunca el hilo conductor de una interpretación fresca y personal. Aunque confesaron, al principio, que estrenaban varias interpretaciones sin ensayo previo apenas, pudimos comprobar, sin embargo, que uno, sino el mayor, de los grandes aciertos del concierto, fue la excelente compenetración mostrada por los tres músicos y su vitalidad aparente. Jordi Mestre, con un lenguaje guitarrístico versátil, elegante y expresivo, asumió el protagonismo melódico sin renunciar a la interacción constante con sus compañeros. Su discurso, siempre atento a los matices y a las posibilidades de cada tema, encontró en las composiciones propias un espacio especialmente interesante para mostrar su personalidad creativa. Por su parte, Arecio Smith aportó desde el órgano múltiples sonoridades, todas cálidas, y un cromatismo envolvente y con carácter, asumiendo no solo el soporte armónico, sino también una función esencial en la construcción del groove y en los diálogos instrumentales compartidos. Su presencia otorgó al trío esa profundidad y ese sabor tan característicos de las formaciones de órgano, mientras que Joan Andreu, con una batería dinámica, precisa y llena de recursos, supo imprimir a cada pieza el pulso adecuado, alternando sutileza, energía y una magnífica capacidad de respuesta. El resultado, con el añadido en varios momentos de la trompeta de Wifred Terrades y de la percusión de Jordi Noró, estupendos los dos en sus respectivos cometidos, fue una actuación cohesionada, con espacio para la improvisación, el intercambio de ideas o el lucimiento individual, aunque siempre al servicio de un discurso colectivo. Músicos todos que entienden la música como conversación y que saben encontrar el equilibrio entre el respeto a los originales y la libertad de reinterpretarlos. Jordi Mestre & The Boogalosers dejaron en el pub Antares un magnífico sabor de boca, con muestras de personalidad, complicidad y buen hacer musical. Una propuesta que, a todas luces, confirmó que, cuando hay talento, escucha y química entre los músicos, no hacen falta grandes artificios más para conseguir que el jazz fluya con toda su intensidad y brillantez.