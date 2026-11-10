Irán y latinos, castigo de Trump

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Prometió al asumir su segundo mandato que acabaría en semanas con las guerras de Ucrania y Gaza, generadas por las invasiones rusas e israelí, pero ahí siguen, activas y despiadadas. Y por si fuera poco, añadió otra a la lista, la de Irán, que ya dura nueve meses, con todas sus consecuencias económicas y geopolíticas.

La subida de los combustibles y la inflación consecuente fueron directamente al bolsillo de los estadounidenses. (Y de todo el mundo, claro.) La brutalidad de la policía política de Trump (el ICE, con dos muertos y docenas de miles de deportados) fueron directamente al corazón y al cerebro de los electores latinos en Estados Unidos. Ese grupo de ciudadanos tan numeroso, inclinado hacia Trump hace dos años, basculó ahora hacia los demócratas para frenar los desmanes presidenciales.

No ha sido grave solo lo que sabemos del azote trumpista a los latinos, o hispanos, como se les llama en Estados Unidos. Brutalidad en las calles, con personas arrancadas de su vida habitual, muchos de ellos legales y no solo los indocumentados, para enviarlos a otros países del continente, incluso a África, donde se les abandona a su suerte. Hay más: una ola de miedo y malestar social anida en las comunidades de origen español, que suman sesenta millones de personas. Y en las musulmanas. Miedo a acudir el fin de semana con la familia a los centros comerciales donde el ICE suele “cazar” –verbo utilizado por la exsecretaria de Seguridad de Trump, Kristi Noem, en un selfie infecto en cárceles salvadoreñas– para secuestrar ciudadanos. O temor a llevar a los niños a la parada del autobús escolar, otro punto crítico donde el ICE “caza”.

Todavía más: en muchos trabajos, centros educativos incluidos, la agresiva política de Trump ha envalentonado a ciudadanos blancos que antes vivían sin tensiones declaradas la convivencia racial a mostrar ahora su supremacismo. “La persecución de hispanos ha traído a esta escuela fisuras en el trato habitualmente correcto de unas minorías y otras”, explica Alejandra, profesora de una importante red de colegios en San Antonio (Texas). Alejandra, hispana por su apellido y origen pero sin rasgos raciales que la delaten, lamenta entristecida la transformación de numerosos profesores blancos, no todos, que salen del armario para mostrar ahora sus distancias.

Los hispanos se equivocaron hace dos años con Trump y ahora han querido rectificar. La debacle republicana ha sido impactante y las victorias locales ofrecen un rosario de novedades nunca vistas: la elección de una mujer negra como gobernadora en Georgia, cuna del esclavismo; la primera gobernadora hispana en Texas, o una socialista, nacida en la India, al frente de la alcaldía de Los Ángeles. Ya no es solo Nueva York. Los Estados Unidos, como escribe el profesor Manuel Castells, “han transformado su panorama por la convergencia de mujeres luchando por sus derechos y la cesta familiar, estudiantes indignados por el asalto a las universidades y por las atrocidades israelíes, latinos amenazados por su estigmatización, comunidades inquietas por los centros de datos y personas de bien asqueadas por la miseria moral del presidente y sus acólitos”.

Pero los dos años que le quedan a Trump, que incluso soñó con una tercera reelección vulnerando la Constitución, pueden ser muy duros. El primer nombramiento va a peor: asciende a jefe de gabinete –casi un primer ministro– al extremista Stephen Miller, “un xenófobo peligroso”, según los demócratas. ¡Que Dios bendiga a América! Y a todos nosotros. Amén.