Es bòles neres
Me güejaue veir La bola negra, era pellicula de Javier Calvo e Javie Ambrossi qu’a agut ua plan bona acuelhuda deth public e era critica. Dilhèu ac hadia per desconfidança der aperat fomo (fear of missing out), aqueth sindròme contemporanèu que se base ena pòur de pèrder-se quauquarren deth mainstream. Anglicismes a part, eth film a aquerit un estatus de reconeishement meritat. Quauqu’uns le critiquen per ua manca de fidelitat a Lorca, mès pensi qu’aguest non ei en vertat eth sòn prètzhèt. La bola negra ei sustot ua òbra que reflectís er univèrs des sòns directors, a trauèrs d’ua istòria que tanben mos explique collectivament. Damb mestratge en us dera camèra, e un cèrt efectisme, era pellicula transmet es herides dera societat espanhòla pendent era guèrra, damb lectures actuaus aleçonadores. S’era emocion deth present ei eth ressentiment, ací pren carta de natura per miei dera maxima expression dera guèrra, e laguens d’era, neurida pes pòurs e òdis dera incomprenença, era discriminacion còrherenta e era agressivitat qu’acabe en violéncia. E d’aquiu qu’er abaishament der acornerat sociau sigue, en aguest cas, ennautit en forma de beresa omoerotica, pr’amor qu’ara fin, coma liegem en Cantic des cantics, “er amor ei fòrt coma era mòrt, e era passion, inexorabla coma er abisme”. Tot e atau, aguesta ei ua pellicula trista qu’interpèlle as relacions hugidisses e frivòles, mès tanben as ressentiments reneishudi. Rebrembi encara, en 2020, ua convèrsa damb un montanhaire en un tuc termierèr. Eth tipe atribuïe es maus des nòsti tempsi, coma era pandèmia, ara tolerància as formes diferentes d’aimar. Semble anecdotic, mès i a un corrent que se neurís d’aguesta idèa contra tot aquerò restacat damb wokisme, ideologia de genre o omosexualisme, era luta deth nau òme vertadèr, mancat de çò qu’eth teològ James Alison nomentèc “ua fe mès enlà deth ressentiment”, capabla de crear fraternitat sus es cendres des bòles neres qu’encara corren pera societat.