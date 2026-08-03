Begoña Gómez y Rafa Mir

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Tener joyas en una caja fuerte no es delito. Si lo fuera no se vendería ni una caja fuerte. Tener joyas puede ser delito fiscal o contrabando si hay indicios de que eso es así, pero sin indicios hay que presumir la buena fe. La presunción de inocencia también afecta la tenencia de joyas y no se puede imputar por esos delitos aunque seas el juez Calama. Este hombre abrió una causa contra Zapatero por supuesto tráfico de influencias en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra y ordenó un registro del despacho del expresidente. En el registro no se halló ningún indicio de tráfico de influencias y se encontró unas joyas de las que no se ha acreditado que tengan ninguna relación con el rescate de Plus Ultra. Imputar delito fiscal y contrabando por la mera tenencia de joyas, como ha hecho Calama, es una clara extralimitación. La tenencia de joyas ni es delito ni es indicio de que lo sea. Cuando un juez imputa a una persona delimita su margen de maniobra. No puede extenderse la investigación a todo lo que el sospechoso haya hecho desde que tenía 18 años hasta la actualidad. En consecuencia, nadie puede pedir explicaciones a Zapatero por estas joyas; tampoco el juez Calama. Da un poco de vergüenza tener que decir estas cosas, pero algunos jueces obligan a ello con sus excesos cuando investigan a cualquier allegado de Pedro Sánchez. Que yo sea un paranoico no quiere decir que no sea verdad que me persiguen. Sánchez tiene motivos de los que avergonzarse como el hecho de haber abandonado al pueblo saharaui a cambio de nada, según vemos con la tragedia de estos días en la playa de Tarajal, pero que Sánchez tenga algo de paranoico (muchas veces se le critica con motivo) no quiere decir que no sea cierto que algunos jueces le persiguen de una manera grosera, como lo es que jamás sabremos qué hay en la caja fuerte de Felipe González —el hombre que hace 40 años no quería a nadie a su izquierda y ahora no quiere a nadie a su derecha— a no ser que apoye al actual inquilino de la Moncloa. La mujer del presidente del gobierno no puede salir del país por riesgo de fuga y un futbolista condenado a 8 años de prisión por agresión sexual tiene permiso judicial para jugar en Grecia porque no hay riesgo de fuga. El problema de ciertas personas poderosas es que se piensan que los demás somos imbéciles.

Cuándo sabremos algo

Vicente García tiene un poema titulado Los enigmas que dice lo siguiente: “De niño ya te hablaban / de la vida y la muerte. // Qué fácil es hablar / de la vida y la muerte. // Cuándo sabremos algo / de la vida y la muerte”. Vicente García ha muerto. Su poesía es un delgado hilo de agua que se mantendrá fresco para siempre y saciará la sed de los mejores lectores.