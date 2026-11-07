Vivienda cada vez más cara

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La escalada de precios del alquiler motivó hace unas semanas la movilización de los jóvenes en Madrid, Barcelona y otras ciudades. Hasta hace pocos años, este mercado siempre había tenido un papel secundario con respecto al de compraventa. Este quedó hundido a raíz de la crisis económica de 2008, una de cuyas consecuencias fue que dejó de haber créditos hipotecarios muy accesibles que cubrían todo el coste de la vivienda. Su recuperación fue muy lenta y se aceleró después de lo más duro de la pandemia del Covid. Pero la gran mayoría de hipotecas ahora no cubren todo el precio de la compra, así que si una pareja o una familia quiere comprar un piso que vale unos 200.000 euros debe disponer de como mínimo alrededor de 40.000, lo que no resulta nada sencillo. Y si los arrendamientos se encarecen, el mercado de compraventa también. Lo constata la estadística del Colegio de Registradores de los tres primeros trimestres de este año, que reflejan una subida interanual del 15% en la capital y del 6% en el conjunto de la provincia. Esta coyuntura obliga al Gobierno que salga elegido en las próximas elecciones generales a actuar con celeridad para buscar soluciones efectivas. Si no, el malestar social irá a más con toda seguridad.

Los jueces y la mujer del César

La Audiencia Nacional está celebrando la vista del denominado caso Lezo contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, del PP, cuando casi ha transcurrido una década desde la investigación y es un personaje amortizado a nivel de la opinión pública. Todavía pasó más tiempo para que llegara a juicio en el Supremo el caso Kitchen, en el que estaba imputado el exministro Jorge Fernández Díaz. Menos suerte tuvo el exministro y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos, acusado en varios asuntos de corrupción junto con el que fuera su asesor, Koldo García. Ya lleva un año en la cárcel tras ser condenado por el Supremo por uno de ellos, cuando había sido ministro hasta 2021. Cuando ya lleva este tiempo entre rejas, la UCO volvió a registrar por orden judicial su domicilio, a falta de 24 días para las elecciones. Y otra jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes a Ceuta, será ponente en unas jornadas de Okdiario, medio que pagó la astronómica minuta de la abogada de Koldo, un cuarto de millón de euros, mientras entrevistaba a su cliente –que ahora dice que quien pagaba de verdad era el PP– con el único fin de que dijera que Pedro Sánchez estaba implicado en sus corruptelas y las de Ábalos. Determinados jueces parecen desconocer la máxima de que la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo.