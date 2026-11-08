Más ojos para vigilar las calles de Lleida

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Vivimos en 1984 y no porque se haya detenido el tiempo. El siniestro futuro concebido por George Orwell hace casi ochenta años no es una realidad (por fortuna) pero nuestro presente se le empieza a parecer bastante. El Big Brother puede ver todo lo que hacemos. En 2018, el número de cámaras de videovigilancia en las comarcas de Lleida inscritas en la Agencia Española de Protección de Datos era de 2.729 dispositivos, la mayoría de empresas privadas. Estos cerca de 3.000 ojos que observan nuestro entorno dan tranquilidad a propietarios y ayudan a esclarecer delitos, pero también abren un debate ético: ¿dónde está el límite? Los expertos coinciden en que la seguridad no está reñida con la libertad. La legislación es clara y garantista. Antes de fin de año la Guardia Urbana de Lleida dotará con inteligencia artificial unas setenta cámaras de las 270 instaladas en la capital del Segrià. El intendente, Josep Mallada, subraya que es una herramienta que permitirá una respuesta más rápida tanto en caso de incidentes como en materia de investigación. Hace casi treinta años que se colocaron las primeras cámaras en el Eix Comercial y ya estaban aquejadas de vista cansada. La IA permitirá dar un salto cualitativo. Debidamente instruidas, podrán alertar a los cuerpos de seguridad de que algo va mal y posibilitar una actuación más rápida. Tal y como marca la normativa, estarán señalizadas y el contenido que registren deberá destruirse en un mes si no hay una investigación en curso que requiera de su uso. Será solo el principio. En una segunda fase se ampliará y la IA llegará a 120 cámaras. Aunque no se puedan poner vallas al campo, sí que se pueden instalar sistemas de videovigilancia y en l’Horta han dado buen resultado para evitar robos. Cada vez más municipios las utilizan sin que susciten ningún tipo de polémica. Tal vez porque, como decimos, su uso está tan estrictamente controlado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo exigió compensar con 4.000 euros a cinco empleadas de una cadena de supermercados española a las que las cámaras del establecimiento grabaron robando. Las trabajadoras despedidas consideraron que el uso de las grabaciones suponía una violación de su derecho a un juicio justo y a la intimidad y el TEDH les dio la razón en parte. Consideró procedente su despido, porque se aportaron otras pruebas, pero alegó que la utilización de cámaras ocultas suponía una violación del derecho a la intimidad de estas trabajadoras. Así que aunque en su día Edward Snowden y Julian Assange nos pusieran el miedo en el cuerpo al desvelar que nos pueden controlar mediante sofisticados programas de piratería encubierta y a los pocos años descubriéramos que efectivamente era posible con Pegasus y Palantir, o la psicosis por la llamada guerra híbrida de ataques informáticos, la distopía sigue siendo ciencia ficción.