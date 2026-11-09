Faltan jueces

Creado: Actualizado:

La justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, cuando los juzgados acumulan miles de asuntos pendientes, los procedimientos se eternizan y los ciudadanos ven cómo sus derechos quedan atrapados en una interminable espera, la justicia deja de cumplir plenamente su función. La situación de los juzgados leridanos, con 43.567 asuntos pendientes al cierre del segundo trimestre del año, es preocupante, porque como recuerda un conocido aforismo jurídico la justicia tardía acaba convirtiéndose en una forma de injusticia. El incremento del 7,1% de casos pendientes respecto al mismo periodo del año anterior refleja un problema estructural que afecta a buena parte del territorio. Especialmente preocupante es la situación de La Seu d’Urgell, donde los asuntos pendientes han aumentado un 14,7%, así como el crecimiento registrado en Cervera, Balaguer y Lleida. Pero más allá de las diferencias entre partidos judiciales, el diagnóstico es evidente: los órganos judiciales están soportando una carga de trabajo que supera su capacidad de respuesta. Uno de los factores que explican esta situación es el aumento de los litigios relacionados con las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios y las tarjetas revolving. La acumulación de este tipo de demandas ha contribuido al colapso de la jurisdicción civil en Lleida, donde los asuntos pendientes han crecido un 51% en un año. Se trata, además, de procedimientos que afectan directamente a la economía de muchas familias y que requieren una respuesta judicial eficaz y en un plazo razonable. Los datos también revelan un desequilibrio alarmante entre los asuntos que entran y los que se resuelven. Mientras las nuevas causas aumentaron un 8,9%, los asuntos resueltos descendieron un 3,3% y las sentencias dictadas cayeron un 12,7%. Esta brecha demuestra que no basta con gestionar mejor los recursos existentes: es imprescindible reforzar la estructura judicial y dotarla de medios humanos y materiales suficientes. Resulta positiva la previsión de incorporar nuevas plazas judiciales en Catalunya. Las siete asignadas inicialmente a Lleida y las cinco adicionales contempladas en una segunda ampliación representan una oportunidad para aliviar la presión sobre los juzgados.

Pero no basta con crear nuevas plazas. En algunos juzgados pequeños la rotación de personal es tan alta que cada proceso se eterniza. Por ello, se necesita una política específica para atraer y retener jueces en los destinos con mayores dificultades de cobertura. Los incentivos económicos, las ayudas para vivienda y desplazamientos, la mejora de la conciliación familiar, la estabilidad de las plantillas y unas perspectivas profesionales adecuadas deberían formar parte de esta estrategia. Es de justicia.