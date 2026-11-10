Una cuestión de Estado

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León XIV habría podido ser más contundente contra la pederastia en su discurso en el Congreso en su reciente visita a España, por ejemplo atendiendo a víctimas en público en lugar de hacerlo en privado, o denunciando en las Cortes los abusos en lugar de hablar de eutanasia y aborto, asuntos sobre los que legítimamente ha legislado la mayoría parlamentaria. Un informe del Defensor del Pueblo, elaborado entre otros por el catedrático leridano de Derecho Penal Josep Maria Tamarit, certificó que la Iglesia compró el silencio de víctimas. Quizás es hora de que el Congreso revise los acuerdos con la Santa Sede que han privilegiado a la confesión católica durante décadas. Nadie es perfecto y menos el Estado, pero este debe intentarlo más aún que los ciudadanos, pontífices incluidos. El obispado de Urgell ha anunciado su intención de acompañar al seminarista que ha denunciado ser víctima de una violación por parte de un cura, pero lo cierto es que el domingo, mientras la diócesis emitía su comunicado, el párroco seguía oficiando misa en Castellbò. No es este precisamente el camino correcto. Lo adecuado es apartar al cura mientras se investigan los hechos, que es lo que el obispado hizo ayer. Pero ojo: no solo la Iglesia tiene la obligación de reparar sino también el Estado, porque ha fallado en su obligación de supervisión de centros educativos. Aunque no sea este el caso de La Seu, hay que recordar que la mayoría de los abusos se cometieron en escuelas de titularidad de la Iglesia bajo supervisión estatal. En Francia, la Comisión Sauvé aportó en 2021 un número de casos algo inferior al de España, lo que no es extraño si tenemos en cuenta que en España el porcentaje de niños en escuelas católicas ha sido mayor que en Francia en los años en los que se han detectado más abusos, pero en países equiparables a España en esos porcentajes, como Irlanda, el informe Ryan desveló que en algunas instituciones los abusos habían llegado a tener un carácter endémico. El informe del Defensor del Pueblo detectó que algunas instituciones de la Iglesia cerraron acuerdos con las víctimas en los que se pagó una indemnización a cambio de silencio (las famosas cláusulas de confidencialidad). Los acuerdos con la Santa Sede los gestionó el gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez. Están vigentes mientras una parte no los denuncie y tienen el rango jurídico de un tratado internacional. La respuesta que ha predominado a menudo en la Iglesia (la negación, el encubrimiento e incluso en algunos casos la culpabilización de las víctimas) ha permitido la repetición de los abusos, causando un daño adicional a muchas víctimas. Con estas mimbres no se entra en el reino de los cielos. La Iglesia debe actuar, por supuesto, pero los poderes legislativo y ejecutivo también, incluyendo una posible revisión de los acuerdos con la Santa Sede. Estamos hablando de una cuestión de Estado.