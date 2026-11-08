Urgencias defensivas

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Una victoria en lo que va de liga, aquel memorable y trabajado botín en la pista del Valencia Basket en la primera jornada, contrasta con las altas expectativas generadas tras una brillante pretemporada y el gran papel en la Lliga Catalana. La situación resulta preocupante. Durante la semana el presidente, con la templanza que exige la situación, transmitió un mensaje de serenidad y confianza pero sin omitir la lógica preocupación. De sus palabras también se desprendió un toque de atención tanto al vestuario como al cuerpo técnico.

Anoche pudimos observar dos versiones del Ilerna Lleida. En los dos primeros cuartos permitiendo canastas fáciles en transición y errores que demostraron una desconexión preocupante. Y un dato que como entrenador resulta sangrante: tan solo siete faltas cometidas que demuestra una escasa agresividad táctica.

En los segundos veinte minutos vimos el equipo que todos queremos ver, pero se remó para morir en la orilla. Tener que ganar encajando 98 puntos requiere de mucho acierto ofensivo. Los leridanos siguieron demostrando en determinadas fases del encuentro debilidad en la defensa del uno contra uno. Jugadores como McGhee sufren en la contención individual. Otro aspecto que merma el aspecto defensivo es la ansiedad por contestar los lanzamientos con tapones. Los defensores caen una y otra vez en las fintas de los rivales.

El mensaje de Albert Aliaga debe traducirse en correcciones inmediatas. Si se quiere salvar la categoría, la dirección deportiva debe acudir al mercado con urgencia. Si no se consiguen minimizar las anotaciones de los rivales, la permanencia puede peligrar. La imagen ofrecida durante la segunda parte debe servir de referencia.