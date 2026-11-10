Temps al temps
Vaja, resulta que avui faig 54 anys. Aquesta és una dada que no importa a ningú, com ha de ser, però a mi sí. Hi ha, en la tendència a complir anys, una perplexitat constant, com si l’envelliment no anés amb nosaltres, i aniversari rere aniversari renovem la fe en l’existència humana, en el seu prodigi intrínsec, en el seu miracle.
A la generació dels meus pares, la de la guerra i la postguerra, anar aixecant aquest número biogràfic els importava ben poc. Vull dir que no eren amants dels escarafalls ni les de les càbales. Vivien, i prou. Sobrevivien, més aviat, valoraven la vida des del punt de vista de qui la conquista diàriament, des de l’esforç, la constància i el valor de les coses més elementals, sobretot les que tenen a veure amb el menjar. Amb el pa i l’aigua. I amb els diners, tenir-ne prou com per no haver de patir per aquestes dues coses ni per un sostre on poder caure mort, mai millor dit. Potser per aquesta poderosa i primitiva arrel, tan relligada en el fons de la seva ànima, celebraven més els sants que els aniversaris. Per tradició i com menystenint el fet de continuar vius, perquè les qüestions veritables se celebren, es constaten, en silenci. Els fantasmes de la por, tan tangibles en la seva infància, millor no remoure’ls gaire, no fos cas que ressuscitin i vinguin a buscar-te de nou, ara sense fallar l’abraçada. De vegades, amb quedar-te quiet, molt quiet, n’hi ha prou per perviure.
A més, a casa érem dos Joseps i una Josefina, o sigui que l’anomenat dia del pare (una paternitat encara inconstatada, avui parlaríem d’adopció sense papers) cada any era la diada de màxima celebració familiar. A mi, per si el Josep no fos bastant, em van rematar amb un Maria.
I, a pesar de tot, van ser feliços, van cantar les cançons del bressol. Seguien els paràmetres de Jung, quan diu que per ser feliç hem d’enfrontar-nos individualment a l’Ombra, crear profunds vincles en la família, en l’amor i en l’amistat i buscar una perspectiva espiritual que et permeti transcendir la circumstància i fonamentar-te. Són valors aparentment plausibles, però la societat d’avui no sé si els observa gaire.
I van entendre Borges: el temps no refà el que perdem, l’eternitat ho guarda per a la glòria i també per al foc. El temps és un foc que em consumeix, però jo soc el foc.