La IA no es un peligro si la persona decide

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Mi profesora de Máster Mercè Gisbert, y actualmente directora de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU), fue tajante el pasado 20 de octubre en una jornada académica que tuvo lugar en la UdL: la inteligencia artificial no puede dominar al ser humano, no puede ponerle en peligro porque es la persona quien controla, quien decide, y quien debe usar esa herramienta bajo su criterio y con espíritu crítico.

Para resumir el estado de la cuestión de la peligrosidad de la IA, los tres investigadores que recibieron el premio Turing (el Nobel oficioso de informática) en 2019 por sus aportaciones clave en el desarrollo de la IA no coinciden en si ésta amenaza la supervivencia humana. Dos de ellos, Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio, advirtieron públicamente de que esta tecnología puede escapar a nuestro control (recordarán el primer ciberataque autónomo conocido de un agente de IA que se dio a conocer el verano pasado, producto de un error de cálculo humano que nos recuerda que el control es una responsabilidad que debe ejercerse con supervisión y criterio, que no es una propiedad automática). Ellos y muchos más alertan de que una inteligencia muy superior a la nuestra podría perseguir objetivos propios, diferentes a los de los humanos. El tercer investigador, Yann LeCun, y otros científicos, abogan por la democratización y el uso de código abierto como la mejor vía de progreso. Sostienen que los sistemas actuales están muy lejos de poder ser una amenaza para la humanidad y que el aviso apocalíptico desvía la atención de daños que sí están presentes en el desarrollo de la IA: los sesgos, la desinformación, la pérdida de empleos, la sostenibilidad ambiental.

¿Con qué nos quedamos? En realidad no hace falta elegir. Como en el liderazgo del día a día, no hay certeza entre los especialistas, no hay árbitro al que acudir. Suele ser consustancial al liderazgo decidir con información incompleta, incluso cuando los asesores se contradicen, con el riesgo de un alto coste si uno o una se equivoca. Y ahí aparece el sesgo de automatización, la tendencia a fiarse de lo que produce un sistema automático aunque contradiga el propio juicio. O puede aparecer la tentación de apoyarse más en datos que en un criterio ético. La tentación de pedir a los algoritmos de la IA que sopesen valores y posibilidades en conflicto, que piensen en las personas a las que les afectará la decisión que se tome, la obligación de que la IA diga claramente lo que ignora. Aunque todo eso lo puede hacer la IA a su manera, no lo hará como una persona, porque esta tendrá una responsabilidad que le hará sopesar valores en conflicto, pensar en los afectados, saber lo que no sabe, o cambiar de opinión cuando aparezcan datos nuevos como solo lo sabe hacer un ser humano.

Eso pone sobre la mesa, de nuevo, la importancia de formar personas líderes capaces de decidir en la incertidumbre a partir de un equilibrio entre sus competencias personales (autoconocimiento, coherencia de actuación), competencias interpersonales (su comunicación, su escucha activa, su capacidad de construir y conservar relaciones, su capacidad para gestionar acuerdos), sus competencias cognitivas (toma de decisiones bajo incertidumbre, visión estratégica, gestión de la complejidad) y sus valores éticos, de integridad, de responsabilidad social.

Liderar, decidir, implica responsabilidad, responder de la propia actuación. Y este liderazgo responsable es mucho más necesario al utilizar la IA, ya que cuanto más capaz o más potente es un sistema más fácil resulta dejar que decida por uno.

Controlar la IA exige ejercer el control cada vez: supervisar, cuestionar y atreverse a decir que no. Tenga el nivel que cada uno tenga, acudiremos a la IA para que nos ayude a realizar muchas cosas, pero la autoría será de una persona.

Es el liderazgo humano el que conoce, firma y asume las consecuencias, y mientras siga siendo así la IA no será un peligro para la humanidad.