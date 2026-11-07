Petits favors
M’ho adverteix l’Esther, m’ho manifesta la família i, fins i tot, molts amics (tots aquells que no són ni coneguts ni saludats) també m’ho assenyalen. Aquests avisos sorgeixen perquè cada cop tinc més suposades “amistats” que només apareixen per demanar-me un favor. La part teòrica ens diu que un favor no és una obligació. Són dos conceptes que sovint es confonen, però que presenten diferències essencials. Comprendre aquesta distinció és important per reconèixer quan un acte neix de l’altruisme i quan un respon a un deure o compromís. El favor és un acte voluntari, desinteressat i lliure. Qui fa un favor ho fa perquè desitja ajudar, sense que hi hagi una norma, contracte o exigència que ho obligui. És una acció moguda per la solidaritat, l’amistat o l’empatia, sense esperar una retribució a canvi. Tornant a les “amistats” que citava anteriorment, del cercle que tinc més proper n’hi ha unes quantes que les reconec perfectament perquè han sabut fer-se presents en moments cabdals de la meva vida i que, d’alguna manera o altra, els he integrat en el meu ecosistema. Però després tinc un altre grup d’“amistats” que només hi són per demanar-me alguna cosa. En els casos més extrems sol ser un tema de diners (que tristament ja ho vaig fer una vegada i no tornaré a fer-ho mai més) però generalment, en el meu dia a dia, són petits favors i poc transcendents que es van acumulant i que fan que m’hagi convertit en un servent sense nòmina. Són persones que conec de fa anys, que es van guanyar la meva confiança i que m’adono que quan parlo amb elles les converses sempre acaben incloent una petició. El patró es repeteix de forma compulsiva i construeix una trama digna del terror modern. La meva reflexió a tot això és que no cal ser una persona influent; és tan simple com ser una persona empàtica i que desitja el millor pels altres. En definitiva, cal recordar que en el pla moral i social els favors poden generar expectatives. Encara que no hi hagi una obligació formal de tornar un favor, socialment es valora la reciprocitat. No tornar un favor es pot interpretar com una manca de cortesia o de gratitud, però mai com un incompliment d’una obligació en sentit estricte. Que aquí és on hi ha la gran diferència amb les obligacions. Una obligació no tornada, danya la reputació i la confiança. En canvi, en un favor no retornat, mai passarà res...