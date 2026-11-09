Ens han deixat sols
cap de llista de Junts per Lleida, el Pirineu i l’Aran pel Congrés
Més val estar sol que mal acompanyat, oi? Doncs nosaltres seguim la ruta. Ens han deixat sols en la defensa únicament de Catalunya i de la seva gent, som l’únic partit d’obediència exclusivament catalana que només ens devem a la gent de la plana de Lleida, el Pirineu i l’Aran en el meu cas i de la meva candidatura, tota la resta o són partits estatals (ja sabem qui mana) o altres que o hi estan aliats o en depenen i això es nota i molt.
En el cas del PSC-PSOE, algú em pot dir quina inversió important han fet a Lleida aquests últims quatre anys?: N-230 (Sopeira-boca sud túnel), desdoblament N-240 Lleida-les Borges, túnel de Perves, variant de la Pobla de Segur (N-260), variant de la Seu (sí que han fet la variant de Jaca), etc. Per no dir el desastrós servei que Renfe ofereix als usuaris de l’Avant de Lleida.
Per no fer ni el manteniment necessari han fet i el territori està fart de denunciar el greu deteriorament i manca de manteniment de l’N-260 entre la Seu i Puigcerdà o a l’A-2 a la Segarra on van espavilar quan els cotxes rebentaven rodes i llantes, però torna a haver-hi trams pendents d’arranjar en molt mal estat.
Si els socialistes de Lleida eren els “comercials” de les necessitats de Lleida al govern de Madrid, els hem d’acomiadar per incompetents. El PP està a l’oposició sí, però la seva obsessió és fer un Plan hidrológico nacional que ja us dic jo que no és per portar aigua a Lleida, és per portar aigua a l’Aragó, a València, a Múrcia i a les Castelles, quin perill.
I ara que ja anuncien que es carregaran el català al Congrés i a les escoles (ja ho fan a València i a les Illes) heu sentit algú del PP català o de Lleida que ens defensi? Cap, no manen.
Un partit que té aquestes prioritats és una amenaça per als interessos de Lleida i de Catalunya.
Només faltava ERC que es presenta amb Podemos després de fracassar en l’intent de fer una aliança “de totes les esquerres espanyoles” per salvar al Sánchez. Amb això demostren que els preocupa més ajudar les esquerres espanyoles a salvar la cara en aquestes eleccions que prioritzar els interessos de Catalunya per damunt de tot. Com a exemple, Podemos s’ha mostrat contrari al concert econòmic per a Catalunya i al traspàs de les competències en immigració, tot dit.
També ens han deixat sols en la defensa de les classes mitjanes i treballadores, en la defensa dels petits propietaris, en la defensa de les petites i mitjanes explotacions agràries i ramaderes, en la defensa dels autònoms, de les PIMES, en la defensa d’un traspàs integral de Rodalies per poder tenir l’excel·lència de servei que Ferrocarrils de la Generalitat ens dona a la Lleida-la Pobla (que l’estat va tancar) i aviat a la Lleida-Cervera-Manresa per encàrrec del govern de Junts per Catalunya a finals de l’any 2021 en substitució de Renfe i no com ara amb un traspàs que accepta Renfe com a operador de llarg termini.
Per tots ells hem frenat iniciatives desastroses per la nostra economia com les 37,5 hores imposades per decret o els decrets d’habitatge i per a tots ells hem fet propostes alternatives i així seguirem.
Tot això té un avantatge, ja tothom sap amb claredat on és cadascú. Nosaltres som els del centre, fugim dels extrems, tant de l’extrema dreta com de l’extrema esquerra i els interessos de la gent i del nostre país Catalunya és al centre de les nostres prioritats.
Ens han deixat sols moltes vegades al Congrés, però no ens hem sentit mai sols.
Perquè darrere hi ha molta gent que vol que Catalunya vagi primer. Per aquesta gent no ens mourem del lloc i continuarem posant Catalunya al centre.