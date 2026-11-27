Gilbert i Patricia: «Si una cosa no la faríem per a casa nostra, tampoc la fem per a Sunrise»
Veterinari, curiós del cafè d’especialitat... I ara, un projecte familiar que va prendre forma entre un obrador de Linyola i un racó de Mollerussa. Ara omple d’energia, dolços artesans i bon cafè dues ciutats que sempre agraeixen llocs amb ànima.
Gilbert, com neix Sunrise Cafe i què et va portar a emprendre?
Sunrise és un projecte familiar impulsat per la Dolors, l’Isidre, el Ricard, la Patricia i jo mateix, el Gilbert, juntament amb un equip que ho fa possible cada dia. La idea sorgeix de la curiositat pel cafè d’especialitat que vam començar a descobrir cap al 2016, quan encara n’hi havia ben pocs locals. Anys després vam decidir unir bones begudes amb productes fets per nosaltres al nostre obrador de Linyola, i a finals del 2024 vam obrir el primer Sunrise a Mollerussa, en un local petit i amagat. Jo soc veterinari i no vinc de l’hostaleria, però he viscut l’esperit emprenedor a casa. L’Isidre i el Ricard van crear els primers productes i les nostres ja conegudes cookies, peça clau perquè el projecte tirés endavant.
Quins han estat els principals reptes des dels inicis?
Sens dubte, l’obrador. Vam tenir clar des del primer dia que tots els dolços serien artesanals, sense conservants ni colorants, i partint de receptes antigues recuperades d’un vell llibre ple d’anotacions a mà. Al principi, però, coordinar la producció diària entre Linyola i Mollerussa –fent el trajecte fins a sis cops al dia– i fer-ho tot entre cinc persones va ser molt exigent. Amb el temps ens hem organitzat millor i l’equip ha crescut. Veure que la gent valora la feina artesanal i la cura pels detalls és el que ens dona energia per continuar.
Què us diferencia de la competència?
No és un sol element, sinó l’equilibri entre producte cuidat, tracte proper i ganes d’innovar. Ho elaborem tot al nostre obrador i apostem pel que anomenem el “ritual modern”: fusionar receptes de tota la vida –com tortells de Reis o mones de Pasqua– amb propostes noves i drops d’edició limitada. La nostra cookie estrella, la de xocolata negra amb sal, va néixer d’una idea d’en Marc, un dels treballadors, perquè a Sunrise escoltem tant l’equip com els clients. Volem connectar amb qui entra i que marxi amb bona energia.
Quina filosofia i valors hi ha darrere del vostre projecte?
Ens agrada que ens relacionin amb la paraula energia, present en el producte, el servei, l’espai i la música. Aquesta energia se sosté sobre l’artesania, l’autenticitat, el tracte de proximitat –fins al punt de conèixer els clients pel nom– i la passió per la feina ben feta. Tenim una màxima molt clara: si una cosa no la faríem per a casa nostra, tampoc la fem per a Sunrise. Volem ser molt més que una cafeteria; volem ser un lloc de confiança.
Quin paper juguen les xarxes socials i el boca-orella?
Personalment no faig servir Instagram, però per a Sunrise les xarxes són una eina útil per mostrar novetats, esdeveniments i col·laboracions amb iniciatives afins, com la participació a la mitja marató amb els Xafatolls de Mollerussa. Tot i això, el boca-orella continua sent decisivament clau, com vam comprovar quan una noia de Badalona va reconèixer les nostres cookies en un vol des de Dublín. Les xarxes ajuden a donar-nos a conèixer, però el que fidelitza –juntament amb el nostre programa de punts– és el producte i l’experiència al local.
Veniu de Mollerussa. Què representa l’obertura a Lleida?
Ens fa molt feliços poder arribar a més gent després d’haver començat en un racó petit de Mollerussa. Alhora, suposa un repte exigent: garantir que el producte tingui exactament el mateix nivell als dos establiments, assegurar que l’obrador doni l’abast i aconseguir que el nou equip de Lleida visqui el projecte amb la mateixa il·lusió del primer dia.
Per què vau escollir aquesta ciutat per créixer?
No vam fer cap estudi de mercat. Vam triar Lleida perquè la coneixem, és a prop de Mollerussa i de l’obrador de Linyola, i teníem ganes d’obrir nous horitzons. Gairebé sense buscar-ho, vam trobar el local actual per casualitat; va sorgir de manera natural i ens hi vam llançar.
Quins projectes i objectius teniu per als pròxims anys?
A curt termini encarem les festes amb cookies especials de Nadal, tortells de Reis i, per primer cop, lots Sunrise per a empreses. Mirant més enllà, volem potenciar la botiga en línia (www.sunriseclub.es) perquè les nostres cookies arribin a més llars i impulsar noves col·laboracions i esdeveniments. Creixem, però mantenint intacta la nostra essència: artesania, qualitat sense additius i cura per cada detall.