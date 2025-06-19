Cribados preventivos de cáncer de cuello uterino permiten detectar casi 900 casos positivos del VPH en un año en Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El nuevo protocolo de detección precoz de cáncer de cuello uterino ha permitido detectar cerca de 900 casos positivos del virus del papiloma humano (VPH) en un año en el llano de Lleida. Las pruebas se realizan en mujeres de entre 30 a 65 años en el marco de una consulta ordinaria a la comadrona en un centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) o bien porque la misma usuaria lo solicita. La Región Sanitaria de Lleida fue uno de los primeros territorios en implementar este cribado, que se prevé extender a toda la población para garantizar la equidad territorial. El objetivo de la medida es mejorar la detección del VPH antes de la presencia de lesiones que puedan desarrollarse en cáncer de cuello uterino.

Durante el primer año del nuevo protocolo, en las comarcas del llano de Lleida se han realizado 9.042 pruebas, 862 de las cuales –un 9,6%– han resultado positivas. Estos casos han requerido un seguimiento de la infección con una citología y, en función del resultado, la derivación al servicio de ginecología del hospital Arnau de Vilanova para determinar la presencia de una lesión premaligna o maligna. Hasta el año pasado, se cribaba a las mujeres y las personas con cuello uterino cada tres años con una citología.

En una segunda fase del protocolo, Salud prevé cribados poblacionales en personas de entre 30 y 65 años. La intención es implementar un modelo de cribado poblacional basado en la prueba de detección del VHP antes de 2029 para llegar a toda la población y garantizar la equidad, ya que entre el 70% y el 80% de los diagnósticos de cáncer de cuello de útero son mujeres no cribadas o subcribadas

El plan prevé que, como mínimo, el 70% de mujeres estén cribadas con una prueba de alto rendimiento y que el 90% de los casos de cáncer y de lesiones precancerosas sean tratadas de manera adecuada. Así, Salud quedará alineada con el resto de países europeos para alcanzar la estrategia mundial liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la eliminación del cáncer de cuello uterino.

El VPH se transmite por el contacto sexual y es la causa necesaria para el desarrollo del cáncer de cuello uterino, aunque no todas las infecciones por VPH acaban causando el desarrollo. De hecho, en la mayoría de los casos –9 de cada 10– esta infección no tendrá ninguna consecuencia, ya que se eliminará por sí sola y no provocará ninguna lesión. Cuando la infección persiste, hay riesgo de desarrollar lesiones precancerosas en el cuello uterino que pueden progresar a un cáncer invasor. Aparte de la vacunación y el cribado, el uso del preservativo en las relaciones sexuales también puede ayudar a prevenir la infección.