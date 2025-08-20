Estiman 23 fallecidos por el calor en las comarcas leridanas este verano

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estima que, en lo que va de verano, se han producido 23 muertes atribuibles a las altas temperaturas en las comarcas leridanas. De estas, siete han sido en el mes de agosto, coincidiendo con la ola de calor. En julio hubo 12 fallecimientos y en junio, cuatro. En el conjunto del Estado, se han producido 2.635 muertes atribuibles al calor, de las que 1.149 se han registrado desde el pasado 3 de agosto.

La inmensa mayoría de los fallecidos han sido personas de más de 65 años y, en especial, a partir de 75, según la estimación, que comprende del 15 de mayo al 30 de septiembre, coincidiendo con el tiempo que el ministerio de Sanidad mantiene activo el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud.

En Lleida, una veintena de los fallecidos eran mayores de 65 años. Este sistema hace una proyección estadística a partir del cruce de datos de mortalidad y umbrales de temperaturas máximas a partir de las cuales el calor supone un riesgo para la salud