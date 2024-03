Lleida le debe una calle a Saint-Exupéry, el autor de 'El Principito'

Nueve meses de invierno y tres de infierno. Una delicia de clima, el de Lleida. En agosto de 1936 hizo más calor de lo que es habitual. Una temperatura insana encendiendo el odio que alimenta una guerra. Los días que quemó la catedral (sí, en plural) la temperatura subió cuatro o cinco grados en todo el centro de la ciudad. Lleida era un horno donde se cocían las pocas esperanzas de la República. Tomando nota de lo que pasaba, un mito. Antoine de Saint-Exupéry, el célebre autor de El Principito, ejerció de corresponsal de guerra desde Ponent. En agosto de 1936, el diario L'Intransigeant lo envió a Barcelona, pero etuvo muy poco tiempo porque la acción y la noticia estaban en Lleida.

Le parece una ciudad que se coge la guerra seriamente. No ve fachendas haciendo girar revólveres. La barbarie es tan tangible “que no hay que jugar a la muerte”. Vuelve conmocionado. No le parece ver gente preparándose para la guerra, sino para una epidemia.

Quizás sí que aquello era una enfermedad que tendría devastadores efectos secundarios. Todo es triste y precario. “Se fusila con la misma facilidad que se tala un árbol”, escribe. De repente, una imagen preciosa que hace aflorar al escritor que nunca deja de ser. Un agricultor trillando un campo de trigo. “Una aureola de oro” a pocos kilómetros del frente. El pan, tan escaso, que tiene que alimentar a unos chicos que luchan sin uniforme.

Es inexplicable que Saint-Exupéry no tenga una calle dedicada en Lleida. Quizás sí que los franceses se pasan de la raya y no hay que convertir en placa todas las pisadas que han dejado las celebridades sobre el territorio. Pero aquí quizás pecamos de lo contrario, y tenemos unos olvidos difíciles de justificar. Las crónicas del aviador se publicaron entre el 12 y el 19 de agosto con el título genérico de Espagne ensanglantée. Fue un verano sangrante, efectivamente.