Netflix aparca un documental del asesinato de Gabriel Cruz

Patricia Ramírez, la madre del Gabriel Cruz, asesinado en febrero de 2018, desveló ayer que la productora que había contactado con la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, no hará el documental que tenía previsto Netflix sobre el caso. Lo explicó en su intervención en la comisión de Interior del Senado, donde compareció después de solicitarlo ella misma y donde solicitó un pacto de Estado que proteja a las víctimas de delitos especialmente violentos para evitar su revictimización. Que las proteja también de lo que ha denominado “violencia mediática”, recalcó Ramírez en una larga intervención, a veces muy emocionada y aplaudida por los senadores, que recogieron el guante de su demanda. Explicó que el lunes se reunió con la productora y que esta se comprometió a no hacer el true crime, si bien espera la confirmación de los abogados y precisó que, de todos modos, no sabe si alguna otra plataforma puede estar haciendo algún documental o tiene previsto hacerlo. Según le comentó la productora con la que habló, la asesina de Gabriel lleva tres años solicitando a Instituciones Penitenciarias permisos para poder grabar un documental. Fue en mayo cuando Patricia Ramírez se dirigió a la comisión de Interior del Senado para pedir comparecer, algo “inédito” e “inusual”, como dijo el presidente de la misma, Fernando Martínez Maíllo.