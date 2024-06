La 'realidad' supera a la ficción

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Verificado por Creado: Actualizado:

Imagen con IA por Jordi V. Pou que muestra al papa Francisco paseando por la floración del Baix Segre. - JORDI V. POU

¿Alguien asumió que el vídeo manipulado del arzobispo de Urgell, Joan Enric Vives, instando a la ciudadanía a invertir en petróleo era real? Salvo algún pequeño descuadre entre el movimiento de los labios y sus palabras, las imágenes, manipuladas de manera fraudulenta con inteligencia artificial (IA), podían tener toda la apariencia de autenticidad. Pero ¿qué consideramos cierto y qué no? ¿Dónde termina la realidad y comienza una mera representación de esta?

El fotógrafo Jordi V. Pou lo tiene claro: “la representación con imagen de la realidad no es la realidad en sí misma”, asegura. “El hecho único de encuadrar una u otra cosa, sin necesidad de utilizar retoques o IA, ya provoca una distorsión de la realidad” y, por ello, “debemos desconfiar de todas las imágenes que veamos”. Pou, que utiliza la IA en algunos de sus proyectos de divulgación [ver las fotos de esta página], asegura que “el hecho de que exista una foto de algo no prueba absolutamente nada”.Entonces, ¿la IA es peligrosa? Expertos como Manel Sanromà, matemático, profesor en la URV y presidente de CIVICAi, sostienen que “el único componente peligroso de la IA es el uso que le podamos dar”. Por ello, ante falsificaciones como la del vídeo del arzobispo, los medios de comunicación “deben denunciar y hacer que sea noticia”, afirma Joan Teixidó, especialista en comunicación digital del grupo SEGRE. “Cuando las fake news proliferaron hace unos 5 años, costó que la sociedad interiorizara su intención de engañar”, explica Teixidó. Esto ocurrió, en parte, porque los medios no invirtieron en recursos para “denunciarlas”. Hoy “son las manipulaciones maliciosas con imagen y texto las que se deben integrar a nuestro imaginario colectivo como ciudadanos”, asegura. Pero ¿se puede regular y limitar la IA? Los expertos consultados por SEGRE difieren en cuanto a esta cuestión. Pou defiende que “a estas alturas, ya no hay nada que hacer, pues existen modelos de software libre ya instalados en miles de ordenadores”. En cambio, Sanromà considera que es posible, siempre que haya una “gobernanza entre políticos, empresas y sociedad civil”. La única certeza es que nos encontramos en un período de cambio. El impacto de la IA sobre nuestra cotidianidad dependerá de cómo nos adaptemos a ella.

«No debemos creernos nada» «Los medios deben denunciar» «La IA solo acaba de empezar»