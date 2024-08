San Sebastián homenajeará a Almodóvar antes de estrenar 'La habitación de al lado'

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El director, guionista y productor Pedro Almodóvar recibirá el 26 de septiembre un Premio Donostia de la 72ª edición del Festival de San Sebastián, el segundo de este año, tras el anunciado a la actriz Cate Blanchet. La entrega del galardón honorífico, que reconoce la aportación del homenajeado al mundo del cine, tendrá lugar antes de la proyección de su último film, La habitación de al lado, su primer largometraje en inglés, protagonizado por Tilda Swinton y Julianne Moore, que competirá por el León de Oro en el Festival de Venecia. Precisamente, será Swinton quien le entregue el premio. “Mi carrera empezó en San Sebastián en 1980 y desde entonces con o sin película he vuelto muchas veces. Y siempre lo he disfrutado muchísimo. Le he entregado el premio Donostia a Al Pacino, Woody Allen y Antonio Banderas. Este año me lo entregan a mí, lo cual me llena de alegría y agradecimiento. De verdad, es un honor”, manifestó Almodóvar. Señaló que San Sebastián “es una de las ciudades donde se celebra el cine con mayor entusiasmo”. “Más que nunca, en estos momentos, necesitamos de la complicidad de los espectadores, y de su presencia en las salas. Es un sueño asistir a un festival como este, donde las salas de cine están siempre llenas”, remarcó.