Promesa de la electrónica en Balaguer

La canción Felicità, un gran clásico del pop italiano de los años 80, de Al Bano y Romina Power, ha dado un giro de 180 grados de la mano de la joven cantante de Balaguer Maria Fernández (2008) y se ha convertido en una canción electrónica que ya supera el millón de reproducciones en Spotify. El remix, que se publicó el pasado enero, está producido por el conocido DJ barcelonés Dany BPM y ya es una de sus canciones más escuchadas en su perfil de la plataforma.

Además, actualmente el single se ha utilizado en casi 1.300 Reels de Instagram y es uno de los audios en tendencia de esta red social. “¡La verdad es que todavía no me creo que hayamos llegado a estos números!”, admitió Fernández emocionada a SEGRE, y añadió que “todavía estoy procesando la información, no me lo esperaba”. La producción del tema se llevó a cabo en remoto: “yo grabé las voces desde el Zamenhof Estudi de Lleida y se las envié a Dany BPM”, explicó Fernández. De hecho, ambos artistas no se conocieron en persona hasta el mes pasado, durante un concierto del barcelonés en Lleida en el que invitó a la joven al escenario para cantar Felicità en directo. “Fue un subidón enorme ver que todo el mundo conocía la letra y la cantaba”, recuerda Fernández.

La de Balaguer se ha adentrado de lleno en el género de la electrónica, uno de sus favoritos, “pero lo último que me imaginaba que acabaría haciendo como cantante”, aseguró. Aparte de Felicità, Fernández ha colaborado con el DJ Marsal Ventura –con el remix de No controles– y con Javi Guzmán –con las canciones Pa’ Madrid y Sin miedo a nada–. Su última canción, ¡Chas! Y aparezco a tu lado, de Alex y Christina, es otro remember de los 80 que ha decidido transformar en techno. “Es un formato que me encanta, porque revive las canciones de antes de una manera que también atrae a los jóvenes”, afirma la cantante.

Su nuevo álbum, producido en Madrid, verá la luz el próximo año

La cantante reveló a este diario que su futuro disco va viento en popa y que saldrá a la luz a partir del año que viene. El álbum, el cual “todavía no tiene título”, apuntó Fernández, ya cuenta con seis canciones grabadas. Para ello, la joven debe desplazarse periódicamente a Madrid, donde se encuentra el estudio del productor Candy Caramelo, quien se encarga de hacer realidad el proyecto. En cuanto al sonido que acabará adoptando el álbum, Fernández lo definió como “una mezcla de todo lo que me gusta, desde pop hasta flamenco, entre otros”. Entre sus referencias artísticas, destacan los iconos del pop internacionales del momento Billie Eilish, Rosalía y Bruno Mars, o nacionales como el madrileño Pol Granch. La joven, muy activa en su perfil de Instagram (@mariafernandez_music), compagina sus estudios de Bachillerato con su formación musical, que consta de clases de canto particulares y de piano en el Taller de Músics de Lleida.