Decenas de palets de comida y ropa para Valencia llevan un mes en un almacén: "no supimos enviarlos"

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Medio centenar de palets con tonaledas de alimentos y de ropa donados por ciudadanos de la Llitera para ayudar a los damnificados por la dana de València llevan un mes aparcados en una de las naves del recinto municipal de La Algodonera de Binéfar, donde el ayuntamiento de esa localidad coordinó la recogida dentro de un operativo impulsado por la diputación de Huesca, y sin haber salido todavía hacia la zona afectada. La alcaldesa de Binéfar, Patricia Rivera (PP), admitió en el consejo de alcaldes de la comarca celebrado el martes que el material procedente de las donaciones seguía un mes después en la nave y que eso se debía a que el ayuntamiento no había encontrado el modo de enviarlo en ese tiempo.

Un portavoz del consistorio explicó ayer que se prevé que el martes comience a salir el material hacia Huesca, cuyo banco de alimentos coordinará finalmente los envíos de toda la provincia hacia València. “El ayuntamiento participó en la coordinación del dispositivo de recogida”, señaló la misma fuente.

El Banco de Alimentos de Huesca sí se había hecho cargo del material de limpieza y de higiene que era, en realidad y junto con las remesas de dinero, la principal petición que llegaba desde la zona afectada tras producirse las inundaciones.

“En ningún momento esos donativos se han usado para otra cosa”, remarcó Julia Lera, responsable del Banco de Alimentos de Huesca, quien anotó que en los próximos días está previsto que algunas remesas sean enviadas a València. Eso no ocurrirá, no obstante, con la ropa, que no está siendo clasificada por ninguna entidad para enviarla a la zona afectada.

La situación entraña el riesgo de que algunos alimentos de vida corta, como la leche, puedan llegar a caducar antes de que lleguen a la zona de destino.

“Sentimos que lo teníamos que hacer”, asegura Sònia Roca, propietaria de la tienda Més Que Moda de Alpicat e impulsora de la recogida de juguetes para donar a los niños y niñas del País Valencià cuyas vidas quedaron afectadas por la dana. Roca ya participó el mes pasado en un envío de ropa y productos de primera necesidad y, ahora, con la llegada de la Navidad, “se me ocurrió pensar en los niños”, afirma. La iniciativa solidaria, que cuenta con la colaboración de la Associació de Famílies d’Alumnes de la Escola Doctor Serés de Alpicat, ya ha conseguido recoger unos 1.000 juguetes, entre nuevos y de segunda mano. “Tenemos de todo: desde peluches hasta bicicletas, patinetes, libros, muñecas, juegos de mesa, ...”, apunta Roca. El éxito de la recaudación se lo deben a “la predisposición y solidaridad de los vecinos y vecinas”, que han ayudado a Roca a hacer difusión de la campaña y han aportado todo el material. Una docena de personas colaboran con el embalaje y el etiquetaje de los juguetes por tipología y edad, y las donaciones se podrán hacer efectivos hasta el viernes, 13 de diciembre. Dos días más tarde, un camión partirá hasta Catarroja, donde Roca entregará los juguetes a los alumnos de la Escola Joan XXIII del municipio valenciano. Asimismo, Roca también ha impulsado una recogida de calcetines para la Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Catarroja (AFAC) y una recogida de libros para una biblioteca de Picanya.