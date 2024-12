Vendido en Les Borges y en la Seu d'Urgell el segundo premio de la Grossa

Con 65.000 euros por billete, mientras que Tremp ha repartido un quinto. La Grossa el 44.748, vendido a Reus

Lleida se ha llevado el segundo premio y un quinto de la Grossa de Cap d'Any. Concretamente, el segundo premio, el 81612, se ha vendido en Les Borges Blanques y la Seu d'Urgell. El segundo premio de esta rifa está dotado con 65.000 euros por cada billete, que supone 6.500 euros por euro jugado. El número anterior y el posterior recibirán 650 euros.

Por otra parte, Tremp ha repartido un quinto premio de la Grossa, el 42.111, con 5.000 euros por billete

Primer premi: 44.748 , venut a Reus (200.000 euros per bitllet)

Segon premi: 81.612, venut a les Borges Blanques i a la Seu d'Urgell (65.000 euros per bitllet)

Tercer premi: 96.522 , venut a L'Hospitalet de Llobregat (30.000 euros per bitllet)

Quart premi: 83.387 , venut a Badalona (10.000 euros per bitllet)

Quart premi: 22.724 , venut a Banyoles i Sarrià de Ter (10.000 euros per bitllet)

Cinquè premi: 89.479 , venut a Gironella (5.000 euros per bitllet)

Cinquè premi: 42.111 , venut a Tremp i Sant Celoni (5.000 euros per bitllet)

Cinquè premi: 97.342, venut a Sant Feliu de Codines (5.000 euros per bitllet)

La Dooble:



1r, 37.244, amb 1.000.000 euros

​2n, 23416, amb 250.000 euros

​3r, 47.649, 100.000 euros

​

​El Club de Futbol Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà) ha repartit un milió d'euros amb el primer premi de la Dooble, l'alternativa catalana a les participacions de Nadal. El número afortunat ha estat el 37244. El segon premi, valorat amb 250.000 euros, ha estat el 23416, i ha recaigut en l'AFA del Col·legi Sant Josep de Navàs . El tercer premi, de 100.000 euros, ha estat pel número 47679. L'entitat afortunada ha estat l'AFA de l'Escola García i Fossas d'Igualada. Aquest és el segon any que aquest sorteig, pensat per a entitats, es duu a terme coincidint amb la Grossa de Cap d'Any.

​

​El joc de loteria de La Dooble està creat especialment per a les entitats sense ànim de lucre de Catalunya que han distribuït els números guardonats.