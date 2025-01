Jeannine Abella: “Nuestra ilusión se acabó al decirnos que no había latidos”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El duelo gestacional y perinatal afecta a una población mucho mayor de lo que se suele pensar. Cientos de mujeres pierden cada año a sus bebés en España durante el embarazo o a los pocos días de nacer. En 2023 en Lleida se registraron cinco casos, tres por afecciones originadas en el periodo perinatal y dos por trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos durante estos meses. Por ello, son cada vez más necesarios protocolos de duelo y una mayor comprensión y apoyo en el entorno social. Jeannine Abella, alcaldesa de Isona i Conca Dellà y diputada de Junts en el Parlament ha dado voz y visibilidad del duelo perinatal a través de su experiencia en la que perdió a dos niñas a los cuatro meses de gestación. Abella publicó en su perfil de la red social X el pasado 12 diciembre: “Hoy iba a ser un gran día. Hoy tenían que nacer Gala y Gina, pero desgraciadamente hace cinco meses que en casa sabemos que este momento no llegará. De hecho, llegó demasiado pronto porque lo que todo era ilusión e imaginar el futuro que estaba por venir se acabó en el momento en que nos dijeron no hay latido”. Explicó que, aunque queda mucho camino para conocer y reconocer el duelo, parece que “tenemos asumido lo que supone un aborto pero hay un desconocimiento absoluto de lo que supone la muerte más allá de las 12 semanas”. Añadió que nadie está listo para afrontarlo, ni las familias ni la sociedad. “Demasiados tabúes”. Lamentó la falta de protocolo hospitalario para la atención sanitaria ante estas muertes. “Es pasar por un parto sin premio, decidir si entierro o incineración cuando no puedes ni inscribirlas en el registro civil, es llegar a casa con las manos vacías, es tener un posparto sin una cuna al lado y es sentir un vacío enorme y una estima infinita por unas hijas que nadie ha visto. Solo tú”. Añadió que se ha avanzado en protocolos, pero queda mucho margen de mejora y más cuando “fallan o no se aplican debidamente”. “Que te ocurra algo así en un momento de vulnerabilidad absoluta multiplica por diez el dolor, genera mucha frustración y hace que empezar o superar el duelo se retrase en el tiempo”. Abella concluyó su testimonio explicando que lo hace “para intentar ayudar a personas que lo han pasado, a menudo con demasiado silencio, para que no sea tabú y concienciar a la sociedad sobre lo que representa la pérdida”.