La ONCE estrena quioscos más modernos y accesibles en Lleida

Retirada del antiguo quiosco de la ONCE para instalar el nuevo diseño ayer delante del Auditori. - JORDI ECHEVARRIA

Los viandantes que pasaron ayer frente al Auditori Municipal Enric Granados y por la plaza Ricard Viñes de Lleida pudieron ver la instalación de nuevos quioscos de la ONCE. Unos trabajos que despertaron la curiosidad de muchos que no conocían estos nuevos equipamientos. Se trata de instalaciones más modernas y accesibles que irán sustituyendo a los quioscos tradicionales para la venta de productos de juego de la ONCE. A los dos instalados ayer se sumará otro hoy, ubicado en el número 4 de la calle Baró de Maials. De esta forma, serán diez los renovados en la capital del Segrià, con los que ya existen en la avenida Catalunya y la calle del Carme, justo al lado de la diputación de Lleida o en el hospital Arnau de Vilanova.

Desde la entidad señalaron que hace años que se inició esta renovación y que confían en que se estrenen nuevos quioscos. De hecho, en las comarcas leridanas hay un total de 20 de estos nuevos: cinco en La Seu d’Urgell, uno en Mollerussa, otro en La Pobla de Segur, uno en Juneda, uno en Bellver de Cerdanya y otro en Tàrrega.

El director de la ONCE en Lleida, Marcelino Cid, señaló ayer que la intención es ir renovando el parque actual de forma paulatina, aunque recordó que en algunos casos no se podrá hacer el cambio por cuestiones de espacio, ya que los nuevos tienen una mayor dimensión. El modelo renovado es más accesible para todos los agentes vendedores con discapacidad, más ecológicos por la tipología de materiales de construcción y los consumos y que facilita la comunicación con el público. Asimismo, el diseño permite una exposición de los productos de juego más clara y organizada gracias a una superficie acristalada más grande. Para las personas ciegas usuarias de perros guía, el nuevo quiosco tiene espacio para que el can esté cómodamente mientras su propietario trabaja. Además, los vendedores que utilizan silla de ruedas cuentan con una rampa fija de acceso al interior, así como una ventanilla lateral a una altura inferior para que las personas que vayan a comprar un cupón en silla de ruedas lo hagan con mayor facilidad. También mejora las prestaciones del interior y en los laterales con frases en Braille. Los quioscos nuevos son más seguros, con una cerradura de seguridad con cadena y cortinas tipo screen que impiden ver desde fuera el interior de la cabina.