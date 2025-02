Un joven vive una aterradora experiencia al ser tragado y escupido por una ballena y ha quedado grabada en vídeo

Publicado por efe Verificado por Creado: Actualizado:

Un joven venezolano de 24 años vivió una experiencia aterradora mientras practicaba kayak junto a su padre en Punta Arenas, Chile. Adrián Simancas fue tragado y posteriormente escupido por una ballena jorobada en las aguas del Estrecho de Magallanes, según muestra un vídeo grabado por su padre, Dell Simancas, durante el suceso.

El incidente tuvo lugar el pasado 8 de febrero en la conocida como Bahía del Águila, al sur de Punta Arenas. Las ballenas jorobadas son frecuentes en esta zona durante esta época del año. En cuestión de segundos, Adrián desapareció entre las fauces del cetáceo y emergió rápidamente, algo aturdido pero ileso. Su padre lo animó a alejarse mientras la ballena merodeaba por los alrededores.

Relato de los protagonistas

Adrián describió la experiencia al medio 24 horas: "Veo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara, estaba como por un lado y por encima. No entendía qué estaba pasando. Me hundo y pensé que me había comido".

Por su parte, Dell recordó el miedo que sintió al perder de vista a su hijo durante unos segundos tras volcar el kayak. "No vi a Adrián por tres segundos. De repente sale disparado y ahí me tranquilicé un poco, porque lo vi afuera", relató.

Final feliz

Afortunadamente, tanto padre como hijo pudieron regresar sanos y salvos a la costa chilena tras el impactante encuentro con la ballena jorobada. Una aventura que sin duda recordarán por el resto de sus vidas.