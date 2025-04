Vacaciones de Semana Santa con la IA: estos son los destinos que nos propone en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

¿Dejar en manos de la inteligencia artificial la planificación de nuestras vacaciones? Todo es probarlo, aunque los resultados son dispares. La IA ha llegado con fuerza al mundo del turismo, y no solo para quienes buscan respuestas rápidas o gestionar sus viajes desde casa. Agencias, plataformas y profesionales del sector también la están adoptando cada vez más para personalizar itinerarios, optimizar planes y hacer que los procesos sean más ágiles y eficientes.

Para empezar, le hemos preguntado a ChatGPT sobre qué pequeña población en la demarcación de Lleida nos recomienda para pasar unos días en Semana Santa y en apenas pocos segundos obtenemos el resultado: "Si buscas un pueblo pequeño en la provincia de Lleida para celebrar la Semana Santa, Esterri d'Àneu es una excelente opción. Situado en la comarca del Pallars Sobirà, este encantador pueblo es conocido por sus tradiciones y celebraciones durante todo el año, incluyendo la Procesión del Viernes Santo, donde una treintena de 'armats' desfilan por sus calles."

No obstante, el asistente virtual no se detiene aquí y destaca otra opción, también dentro de la demarcación de Lleida, que considera más adecuada para los días de Semana Santa: "Cervera es una excelente opción para pasar la Semana Santa en Lleida. Es una ciudad con mucha historia y una gran tradición cultural y religiosa. Durante la Semana Santa, se celebran procesiones con siglos de historia, como la Procesión del Santo Entierro, que es una de las más destacadas de la comarca", aunque paradójicamente no menciona lo que hace única la capital de la Segarra en estas fechas: La Passió. Una prueba que a ChatGPT, a veces, se le escapa información.

Gemini, de Gmail, nos ofrece varías opciones: "Para un ambiente medieval y con historia: Guimerà, Montfalcó Murallat y Castellbò. Para un entorno natural y pintoresco: Taüll, Durro y Arties." Qué cada cual escoja el que quiera, con ayuda - o no - de algún asistente virtual.