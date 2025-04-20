La exposición “Mortals” recibe un nombramiento a los Premios ACCA por su comisariado innovador y participativo

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La exposición colectiva Mortales (Preludio), impulsada por el Centro de Arte La Panera con la colaboración del MORERA, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Lleida, ha sido nominada en la 41.ª edición de los Premios ACCA en la categoría de Comisariado de Arte Contemporáneo. El certamen, organizado por la Asociación Catalana de Crítico de Arte, reconoce anualmente los proyectos más destacados del panorama artístico en Cataluña. El nombramiento recae en el trabajo de comisariado de Roser Sanjuan, Albert Potrony y Maite Palomo, por su propuesta crítica y profundamente participativa en torno a la muerte.

La exposición, que se pudo ver en ACVIC entre finales del 2023 y principios del 2024, aborda temas como el envejecimiento, los cuidados, la pérdida y el luto, a través de un proceso colaborativo y de mediación artística. Con la participación de artistas como Rosa Amorós, Susana Casares, Democracia, Alex Gifreu, Alicia Santamaria o Adriana Wallis, la muestra articula un relato coral que invita a la reflexión sobre el final de vida, la memoria y el espacio simbólico del cementerio como lugar de vida. El proyecto se enmarca dentro de Mortales, una línea de investigación iniciada en el 2020 que propone maneras colectivas de afrontar la muerte y los cuidados.

El proyecto ha contado con el apoyo de varias instituciones, entre ellas La Panera, el MORERA, la Fundación Suñol Escola Vic Centre, el MEV y La Kaseta Ideas Factory. Su propuesta singular y transversal ha sido destacada por la crítica para la capacidad de poner en diálogo el arte contemporáneo con cuestiones vitales y universales.

Los Premios ACCA también han reconocido otras exposiciones destacadas como Mari Chordà... y muchas otras cosas, Miquel Barceló. Todos somos griegos o Mar Arza, Sotaveu. Los ganadores se darán a conocer el próximo jueves 24 de abril a las 19 h, en un acto en el Auditorio Meier del MACBA, en Barcelona.