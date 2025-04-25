La ciudad española que estrena una ruta de invierno hasta la residencia oficial de Papá Noel

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La compañía aérea Norwegian ha anunciado la puesta en marcha de una nueva ruta que conectará Barcelona con Rovaniemi, la ciudad finlandesa reconocida mundialmente para ser la residencia oficial de Papá Noel. Este nuevo trayecto empezará a operar a partir del próximo 3 de diciembre, justo a tiempo para la temporada navideña e invernal.

La conexión contará con dos frecuencias semanales, que se realizarán los miércoles y sábados, y se mantendrá operativa hasta mediados de febrero. De esta manera, los viajeros catalanes tendrán la oportunidad de visitar uno de los destinos más mágicos del norte de Europa durante la época más encantadora del año, cuando la nieve y las auroras boreales transforman el paisaje finlandés.

Con esta incorporación, Norwegian amplía su presencia en el mercado nórdico desde la capital catalana, sumando Rovaniemi a la ya existente ruta con Helsinki. La compañía refuerza así su apuesta por los destinos escandinavos, una estrategia que se enmarca en su expansión en los mercados del norte de Europa.

Conexiones con los países nórdicos

Actualmente, Norwegian ofrece un total de nueve conexiones directas desde el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con diferentes localidades de los países nórdicos. Además de las rutas finlandesas, la compañía opera vuelos directos hacia Copenhague, Oslo, Sandefjord, Bergen y Stavanger (Noruega), así como Estocolmo y Göteborg (Suecia).

Esta diversificación de destinos nórdicos desde Barcelona facilita a los viajeros catalanes el acceso a algunas de las regiones más atractivas del norte de Europa, especialmente durante la temporada de invierno, cuando actividades como la observación de auroras boreales, los safaris con huskies o las visitas a pueblos lapones se convierten en experiencias únicas.