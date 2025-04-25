El pueblo de Lleida con el mercado medieval que revive la leyenda de Sant Jordi

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Fira de Sant Jordi i el Drac convertirá Puigverd de Lleida en un auténtico escenario medieval durante el fin de semana del 26 y 27 de abril. Esta celebración, que llega a la mayoría de edad consolidada como uno de los acontecimientos más emblemáticos de la comarca, transportará a los visitantes en la época medieval con un extenso programa de actividades que incluye un mercado de época, espectáculos, talleres y la representación estelar de la leyenda de Sant Jordi, que contará con la participación de cerca de 150 personas.

Durante dos días intensos, las calles de Puigverd se llenarán de actividades para todos los públicos. El sábado 26, la jornada empezará con un desayuno popular en la placita a las 9:00 horas, seguido de tirada de bolos y varias actividades infantiles como pintacaras, talleres y juegos de madera. Por la tarde, se abrirá el mercado medieval y se podrán disfrutar de actividades como tiro con arco, una ruta por las bodegas locales, actuaciones de batucada y la plantación de bestias con la asociación El Griu de Artesa de Lleida. La jornada culminará con bailes medievales, el espectáculo de brujas con los Dimonis dels Trons y un gran espectáculo final.

El domingo 27, después de la exhibición de trabucaires y el redoble de campanas, se ofrecerá una ruta por el centro histórico de la villa, más tiro con arco y bailes medievales en la plaza. Al mediodía se realizará una exhibición canina, la misa mayor y un concierto medieval a cargo de la coral La Palometa. La tarde estará marcada por la animación infantil, un desfile y la justa de adultos, finalizando con la bajada de estandartes y sardanas.

Actividades para disfrutar en Puigverd y sus alrededores

Además de las actividades programadas dentro de la Fira Sant Jordi i el Drac, Puigverd de Lleida y los municipios próximos ofrecen varias opciones de ocio para complementar la visita. El entorno natural de la zona invita a realizar excursiones y rutas senderistas por los alrededores, especialmente atractivas en esta época del año con la primavera en pleno esplendor.

Los aficionados a la historia y el patrimonio pueden aprovechar para visitar otros lugares de interés cultural como el Castell de Puigverd, una construcción medieval que fecha del siglo XI y que conserva elementos arquitectónicos de interés.

Hay que destacar especialmente las dos rutas guiadas que se ofrecen durante la feria: la ruta de las bodegas de Puigverd de Lleida (sábado a las 17:00 horas) y la ruta por el centro histórico (domingo a las 10:00 horas), ambas a cargo de Felip Niubó y con un precio de 5 euros por persona. Estas visitas permiten conocer más a fondo tanto la tradición vinícola de la zona como el patrimonio arquitectónico y la historia local.

¿Qué hay que saber sobre la Fira de Sant Jordi i el Drac?

La Fira de Sant Jordi i el Drac de Puigverd de Lleida se ha convertido en un referente cultural que combina la tradición catalana de Sant Jordi con la ambientación medieval. Este acontecimiento, que cumple la mayoría de edad, se ha consolidado como una fiesta popular que implica buena parte de la población local, con cerca de 150 participantes sólo en la representación principal.

La leyenda de Sant Jordi, patrimonio cultural inmaterial de Cataluña, cobra vida en este pequeño municipio leridano a través de una representación teatralizada que se convierte en el acto central de la feria. Este elemento diferenciador, junto con el amplio abanico de actividades programadas, convierten esta celebración en una propuesta atractiva tanto para los habitantes de la comarca como para visitantes de todo el territorio.

Para los amantes de la fotografía, tanto la plantación de bestias como los espectáculos de fuego y las recreaciones medievales ofrecen excelentes oportunidades para capturar imágenes únicas en un entorno que, durante estos días, parece trasladarse siglos atrás en el tiempo.