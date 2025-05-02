Europa multa con 530 millones a Tik Tok por transferir datos de europeos a China y le da medio año para corregirlo

Publicado por agències Creado: Actualizado:

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC por las siglas en inglés) ha multado con 530 millones de euros la red social china Tik Tok por transferir a China datos de usuarios europeos. El regulador considera que la plataforma incumple las normas europeas de protección de datos, y le da seis meses para ajustarse a la normativa. La decisión también incluye una orden para suspender las transferencias si no cumple este plazo. Graham Doyle, delegado de la comisión, subraya que la popular red social no cumple la normativa con respecto a "verificar, garantizar y demostrar" que los datos de los usuarios europeos gestionados en China disponen de una protección "esencialmente equivalente" a la que tienen en Europa.

La DPC hizo una petición a Tik Tok el 21 de febrero de 2025 sobre la protección de datos de los usuarios europeos. La plataforma contestó que no almacenaba los datos de estos clientes en servidores establecidos en China.

Con todo, el abril pasado Tik Tok informó a la DPC de que, a raíz de la petición, había descubierto que una parte "limitada" de datos de usuarios europeos sí se había almacenado en servidores de China. Los responsables de la red social han asegurado al regulador europeo que los datos se han borrado, pero la DPC estudia ahora si emprende nuevas acciones.