El dinero en efectivo que los ciudadanos tienen que tener en casa ante una emergencia, según los bancos

El apagón eléctrico que afectó a España el 28 de abril ha evidenciado la fragilidad de los sistemas de pago electrónicos y la relevancia de disponer de dinero en efectivo ante situaciones excepcionales. Este incidente ha recordado a muchos ciudadanos la importancia de tener una reserva de metálico en casa, especialmente cuando los métodos de pago digitales fallan debido a interrupciones en el suministro eléctrico o en las comunicaciones.

Aunque aproximadamente el 40% de los pagos en establecimientos españoles se realizan actualmente mediante tarjetas bancarias, el reciente apagón ha provocado que muchos usuarios no pudieran efectuar ningún tipo de operación económica al quedar inutilizados los terminales de pago y los cajeros automáticos. Este hecho ha generado un renovado interés por las recomendaciones de los expertos financieros sobre la cantidad de efectivo que conviene tener disponible para situaciones de emergencia.

El portal Finanzas para Todos, una iniciativa respaldada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, recomienda encarecidamente disponer de un fondo de emergencia accesible. "Si no cuentas con un colchón de dinero adecuado al que puedas recurrir inmediatamente, cualquier emergencia podría hacer que todos tus planes se vinieran abajo", advierten desde esta plataforma.

¿Cuánto dinero en efectivo conviene tener en casa?

La cantidad de dinero en metálico que se recomienda tener en el hogar para situaciones de emergencia varía considerablemente según las circunstancias personales de cada individuo o familia. Entre los factores determinantes que deben considerarse destacan:

Los ingresos familiares: Familias con mayores ingresos suelen necesitar un fondo más amplio para mantener su nivel de vida en caso de emergencia, aunque también disponen de mayor capacidad para reconstituirlo.

El tamaño del núcleo familiar: A mayor número de miembros en la unidad familiar, mayor será la cantidad necesaria para cubrir las necesidades básicas durante un periodo de dificultad.

Situación laboral y estabilidad: Aquellas personas con empleos temporales o inestables deberían contemplar un fondo más sustancial que quienes disfrutan de mayor seguridad laboral.

Alternativas disponibles: La existencia de otras fuentes de apoyo económico, como familiares cercanos o activos fácilmente liquidables, puede reducir la necesidad de efectivo inmediato.

El fondo de emergencia: más allá del efectivo

Los expertos financieros distinguen entre el dinero en efectivo que conviene tener en casa y el concepto más amplio de fondo de emergencia. Mientras que en el hogar se recomienda mantener una cantidad limitada por motivos de seguridad (suficiente para afrontar necesidades básicas durante varios días), el fondo de emergencia completo debería ser más sustancial.

La mayoría de los asesores financieros recomiendan que este fondo total equivalga a entre tres y seis meses de gastos habituales. Sin embargo, solo una pequeña parte debería mantenerse en efectivo en casa, suficiente para cubrir aproximadamente una semana de gastos esenciales como alimentación, medicamentos y transporte.

El resto del fondo de emergencia debería mantenerse en instrumentos financieros de alta liquidez y bajo riesgo, como cuentas de ahorro, depósitos a la vista o fondos monetarios, que permitan acceder al dinero con rapidez pero ofrezcan mayor seguridad que tenerlo físicamente en el domicilio.

El efectivo como alternativa segura en situaciones excepcionales

El reciente apagón ha demostrado que, a pesar de la creciente digitalización de la economía, el dinero en efectivo sigue desempeñando un papel fundamental como red de seguridad en situaciones excepcionales. Durante las horas que duró el corte eléctrico, numerosos comercios solo pudieron atender a clientes que disponían de efectivo, mientras que quienes dependían exclusivamente de medios de pago electrónicos se encontraron con serias dificultades.

Esta situación ha sido especialmente reveladora para las generaciones más jóvenes, habituadas a realizar prácticamente todas sus transacciones mediante aplicaciones móviles o tarjetas contactless. Por el contrario, las personas mayores de 55 años, que según los estudios mantienen una mayor preferencia por el uso del efectivo, se encontraron mejor preparadas para afrontar esta contingencia.

La seguridad del efectivo en el hogar

Al decidir mantener una cantidad relevante de dinero en efectivo en casa, es fundamental considerar aspectos relacionados con la seguridad. Los expertos recomiendan no comentar con terceros la existencia de estas reservas y utilizar lugares seguros para su almacenamiento, como cajas fuertes ancladas o escondites no evidentes.

Asimismo, es aconsejable distribuir el efectivo en diferentes denominaciones, priorizando billetes de valor medio (20€ y 50€) que resultan más prácticos para transacciones cotidianas que los de 100€ o 200€, que pueden generar dificultades para obtener cambio en situaciones de emergencia.

El apagón del pasado lunes ha servido como un ejercicio práctico de preparación ante emergencias que ha llevado a muchos ciudadanos y expertos a reconsiderar sus hábitos financieros, recordando la importancia de mantener un equilibrio prudente entre la comodidad de los pagos digitales y la seguridad que proporciona disponer de cierta cantidad de dinero en efectivo para afrontar situaciones imprevistas.