Ya es oficial: Hacienda puede embargar las cuentas bancarias de quienes estén en esta lista negra

Hacienda podrá proceder al embargo de cuentas bancarias y bienes de aquellos contribuyentes que mantengan deudas superiores a 600.000 euros y figuren en su lista negra de morosos. Esta medida, contemplada en el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, permite a la Administración actuar contra quienes acumulen importantes deudas fiscales, aplicando un estricto orden de prelación en el que el dinero en efectivo y las cuentas corrientes son los primeros activos susceptibles de embargo.

En el actual ejercicio fiscal, la campaña de la Renta 2024 ya ha superado su primer tercio con 7,6 millones de declaraciones presentadas a nivel nacional. En la provincia de Cádiz, 252.102 contribuyentes han realizado sus trámites con Hacienda, cifra ligeramente inferior a la del año pasado en el mismo periodo, cuando se registraron 11.000 declaraciones más. El Ministerio que dirige María Jesús Montero ya ha devuelto más de 100 millones de euros a los contribuyentes gaditanos con saldo a favor, un importante respiro económico para muchas familias que podrán destinar estos importes a gastos extraordinarios o al disfrute de la temporada estival.

Sin embargo, la otra cara de la moneda la representan aquellos contribuyentes que deberán realizar pagos adicionales este año o, en casos más graves, quienes mantienen importantes deudas con el fisco. Para estos últimos, la Agencia Tributaria dispone de diversos mecanismos de cobro, siendo uno de los más contundentes la inclusión en la denominada 'lista de morosos'.

¿Cómo funciona la lista de morosos de Hacienda?

La conocida como 'lista negra' de Hacienda es un instrumento de presión fiscal que se publica habitualmente durante el primer semestre del año y permanece accesible durante tres meses. En ella figuran tanto personas físicas como jurídicas con deudas acumuladas superiores a los 600.000 euros, siempre que estas correspondan a la Administración Tributaria del Estado, quedando excluidas las contraídas con administraciones autonómicas o locales.

Antes de incluir a un contribuyente en esta lista, Hacienda está obligada a notificarle su situación, otorgándole un plazo de 10 días para presentar alegaciones o, idealmente, liquidar la totalidad de la deuda pendiente. Este procedimiento garantiza el derecho de defensa del contribuyente y ofrece una última oportunidad para regularizar su situación fiscal antes de verse expuesto públicamente.

Procedimiento de embargo de cuentas bancarias

El artículo 169 de la Ley General Tributaria establece un orden de prelación para el embargo de bienes, situando el dinero en efectivo y las cuentas corrientes en primer lugar. No obstante, la normativa contempla importantes limitaciones para proteger los ingresos mínimos de subsistencia de los contribuyentes.

En este sentido, resulta inembargable la parte del salario, sueldo o pensión que no exceda del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado para 2025 en 1.184 euros mensuales brutos en 14 pagas. Para los ingresos que superen este umbral, Hacienda puede aplicar embargos progresivos según los siguientes porcentajes:

• Para la parte del salario que supere el SMI y hasta el doble: 30%

• Para la cantidad adicional hasta el triple del SMI: 50%

• Para la cantidad adicional hasta el cuádruple del SMI: 60%

• Para la cantidad que exceda del cuádruple del SMI: 75%

Garantías para el contribuyente frente a los embargos

La legislación tributaria española contempla diversas salvaguardas para los contribuyentes, entre ellas el principio de proporcionalidad, que obliga a la Administración a adaptar sus actuaciones a la cuantía de la deuda y a la situación particular del deudor. Además, existen bienes y derechos inembargables por ley, como el mobiliario y menaje de la vivienda habitual, así como los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad económica.

Antes de proceder al embargo, Hacienda debe agotar la vía del procedimiento administrativo de apremio, que incluye diversos requerimientos y notificaciones al deudor. Solo después de cumplir con todas estas formalidades, y siempre que persista la situación de impago, la Agencia Tributaria podrá ejecutar el embargo de cuentas bancarias.

¿Qué alternativas tienen los contribuyentes con deudas importantes?

Los contribuyentes que afrontan deudas significativas con Hacienda disponen de varias opciones para evitar medidas drásticas como el embargo. La más recomendable es solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de pago, que permitirá distribuir la deuda en varios plazos, adaptados a la capacidad económica del deudor. Para acceder a esta opción, es necesario presentar una solicitud formal y, en determinados casos, aportar garantías.

Otra posibilidad es la compensación de deudas con créditos reconocidos por la Administración. Si el contribuyente tiene derecho a devoluciones fiscales u otros pagos procedentes de la Administración, estos importes pueden aplicarse a reducir o cancelar la deuda pendiente.

En casos extremos, también existe la posibilidad de declarar fallido al deudor cuando se compruebe la imposibilidad de cobro por insolvencia probada. Sin embargo, esta declaración no extingue la deuda, que podría ser exigida en el futuro si mejora la situación económica del contribuyente.

¿Cuándo puede Hacienda embargar una cuenta bancaria sin previo aviso?

Aunque el procedimiento habitual implica notificaciones previas, existen situaciones excepcionales en las que Hacienda puede proceder al embargo sin comunicación anticipada. Esto ocurre principalmente cuando existe riesgo de que el contribuyente oculte o dilapide su patrimonio para eludir el pago, o cuando se han agotado sin éxito todas las vías administrativas previas.

No obstante, incluso en estos casos extremos, el contribuyente mantiene su derecho a ser informado del embargo una vez ejecutado, así como a recurrir la medida si considera que se han vulnerado sus derechos o que la actuación administrativa no se ajusta a la legalidad vigente.

¿Afectan estos embargos a las cuentas conjuntas?

Un aspecto que genera frecuente preocupación es la situación de las cuentas bancarias de titularidad compartida. En estos casos, la normativa establece que el embargo se limitará a la parte correspondiente al deudor, presumiéndose que, salvo prueba en contrario, los saldos se distribuyen por partes iguales entre los titulares.

Si alguno de los cotitulares considera que esta distribución no refleja la realidad, podrá oponerse al embargo aportando pruebas de la verdadera titularidad de los fondos. Esta posibilidad permite proteger los intereses de aquellos particulares que, sin mantener deudas con la Administración, podrían verse afectados indirectamente por compartir instrumentos financieros con contribuyentes morosos.