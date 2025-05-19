El concurso de pintura Grau Pujol de Guissona, de récord

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La 11 edición del concurso de pintura rápida Josep M. Grau Pujol de Guissona alcanzó el pasado sábado los 21 participantes, lo que supone el récord del certamen. Según la edil de Cultura, Agnès Pla, “el concurso, además de rendir tributo al artista local, sirve también para descubrir nuevas maneras de mirar y descubrir la población”. El certamen se lo adjudicó el pintor de Tarragona Andreu Figueras, que recibió 600 euros de premio y la posibilidad de exponer en la galería de la casa Grau Pujol de Guissona. Los otros dos artistas premiados fueron Julio García Iglesias (400 €) y Joan Pons Duran (200 €). El jurado estuvo formado por los artistas de la comarca Alba Cuñé, Magí Puig, Agnès Pla, Antonieta Tomàs y Anita Smile. La entrega de premios y la exposición de las obras tuvo lugar en la galería del Ateneu de Guissona. Josep M. Grau Pujol (1934-2004) fue pintor y dibujante de la localidad durante toda su vida. Además, era historiador local y director de la revista Issauna, en la que se dieron a conocer artistas como Magí Puig, Alba Cuñé o Agnès Pla, que cada año forman parte del jurado del premio. Durante toda la mañana del sábado, los participantes plantaron sus caballetes por rincones de toda la población de la Segarra. Las obras se exhibirán por escaparates de los comercios locales.