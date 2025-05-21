El Parc Astronòmic del Montsec suma tres nuevos telescopios y prevé estrenar un radiotelescopio antes de acabar el año

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) ha estrenado este año tres nuevos telescópicos portátiles dirigidos a los visitantes para que "puedan vivir en primera persona la experiencia de poner el ojo en un telescopio" y también prevé poner en marcha su primer radiotelescopio antes de acabar el año. Estas son dos de las novedades de la temporada 2025 del equipamiento, que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que ha dado a conocer a su director, Salvador Ribas, en un acto en el IEI de Lleida. Ribas también ha desvelado el cartel del ciclo 'Música bajo las Estrellas', que llega a su 15.ª edición y que contará con seis conciertos repartidos entre junio y noviembre, entre los cuales de artistas como Kelly Isaiah, Manu Guix o Mariona Escoda.

el director del PAM, Salvador Ribas, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, y el director del IEI, Andreu Vàzquez,

Entre las novedades destacadas está la incorporación de los tres nuevos telescopios portátiles Dobson, de 30 centímetros de diámetro. Los aparatos están a disposición de las personas visitantes para que durante la observación del cielo puedan disfrutar mejor de la visión de los planetas y la Luna. Estos telescopios se suman a los telescopios fijas situados en las cúpulas y que, mediante cámaras, permiten observar aquellos objetos que nuestros ojos no pueden ver.

Por otra parte, Ribas ha explicado que antes de acabar el año prevén poner en marcha el primer radiotelescopio del PAM. El proyecto, que fue uno de los ganadores de los presupuestos participativos de FGC del año pasado, ya ha cerrado el proceso para presentar propuestas y está pendiente de adjudicar.

Se trata de un aparato de 3 metros de diámetro que se instalará en el Parque de Telescopios del PAM, que es el espacio reservado para la observación del firmamento, tanto de noche como de día. Está formado por tres edificios con cúpulas astronómicas y espacio para la instalación de los telescopios portátiles.

El nuevo radiotelescopio permitirá observar el cielo en otros rangos de energía, incluso con nubes, y será especialmente útil para la observación solar durante las visitas diurnas. Un radiotelescopio permite observar el firmamento con un tipo de luz diferente de la visible: las ondas de radio. Permite observar los objetos más intensos tanto de día como de noche, incluso en condiciones meteorológicas adversas.

Ciclo "Música sota les estrelles"

Durante la presentación también se ha dado a conocer el programa del ciclo "Música sota les estrelles" del 2025, propuesta que este año llega a la 15.ª edición y que fusiona astronomía y música en directo en el planetario el Ull del Montsec.

La programación la abrirá la cantante Mariona Escoda el 22 de junio con dos conciertos en formato acústico. También pasarán Juls (19 julio), Kelly Isaiah (30 agosto), Manu Guix (13 septiembre) y Olga Zoet (11 octubre), mientras que las actuaciones de Judit Neddermann & Pau Figueres pondrán el punto final al ciclo el día 15 noviembre. Ribas ha afirmado que se ha conseguido un "cartel muy potente que permite acercar la música a Àger, a la comarca de la Noguera y a la comarca vecina del Pallars Jussà".

Precisamente, uno de los artistas del cartel de este año, Kelly Isaiah, ha interpretado durante la presentación en el IEI tres canciones de su repertorio que también se podrán escuchar en el concierto que hará en agosto. Les entradas a este ciclo incluyen el acceso a las actividades del parque y ya están disponibles en la web.

Centenari d'Assumpció Català

Con respecto a actos, uno de los más destacados será la celebración del centenario de Assumpció Català, la primera profesora astrónoma del estado español, concretamente en la Universitat de Barcelona, y primera mujer que obtuvo un doctorado en Matemáticas (UB, 1970). Después del acto inicial que se celebró el mes de febrero en la UB, el PAM, que tiene su telescopio mayor con el nombre de Català, acogerá el acto central el día 14 de julio, coincidiendo con el día de su nacimiento.

Además de este acto, el Festival de Astronomía de este año, que llega a su 11.ª edición, estará dedicado a la astrónoma catalana. El festival se celebrará en octubre e incluirá actividades diurnas y nocturnas para todos los públicos bajo el cielo del Montsec.

Regalar el cielo del Montsec y nueva película infantil

También como novedad, el PAM pone a disposición de los visitantes un sistema de cheque regalo con el cual se podrán reservar entradas sin fecha, ofreciendo así una manera más cómoda y flexible de regalar la experiencia del cielo del Montsec.

Como actividades para toda la familia, este año se ha estrenado en el PAM la película "Hazelnuts – In Search of the Perfect Planet, una aventura espacial en 3D donde dos ardillas viajan por el espacio en busca de superavellanas y descubren la importancia del planeta Tierra. Esta producción, galardonada con seis premios internacionales, es ideal para los más pequeños.