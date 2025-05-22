Educació, sobre el velo islámico en los centros escolares: "está amparado por la legislación"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La consellera de Educación de Catalunya, Esther Niubó, ha afirmado que el velo está "amparado" por la legislación y ha pedido distinguir este elemento del velo integral. En declaraciones a los medios, Niubó ha recordado que la libertad religiosa es un "derecho fundamental" recogido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que no corresponde al Parlament hacer una regulación.

Además, ha explicado que en el marco del sistema educativo hay un marco regulador "que permite la diversidad cultural y religiosa" en los centros. Ha añadido que este va acompañado de unas normas de convivencia en que cualquier vestimenta o velo que pueda perjudicar el desarrollo de una actividad curricular o que tenga un efecto negativo en la comunicación o en la seguridad "ya no está permitido".

La consellera ha asegurado que en el Departamento no les constan problemáticas que hayan hecho llegar direcciones de centros educativos en relación con el velo integral.