El Govern suprime la DGAIA y la nueva dirección se centrará en la prevención y no gestionará contratación ni prestaciones
Se incorporarán 300 nuevos profesionales de forma progresiva hasta 2027
El Govern ha decidido suprimir la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y creará una nueva dirección con el objetivo de dar un "viraje hacia la prevención". La nueva Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia estará operativa a partir del 3 de junio y entre sus competencias no estará ni la contratación ni tampoco las prestaciones. Además, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado en rueda de prensa que se incorporarán 300 nuevos profesionales de forma progresiva hasta 2027.
