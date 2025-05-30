Jornada sobre el trabajo social en el ámbito sanitario

La sala de actos del hospital Arnau de Vilanova acogió ayer la primera Jornada de Treball Social Sanitari de Lleida, impulsada desde las áreas de trabajo social del centro, del hospital Santa Maria y de la Atención Primaria y Comunitaria de Lleida. El objetivo era dar visibilidad al trabajo de estos profesionales y compartir experiencias. Diferentes expertos abordaron cuestiones como el proceso en el final de vida, los cambios en la atención intermedia, la coordinación entre diferentes niveles asistenciales, la atención a la infancia y el maltrato infantil y las adicciones, entre otros. Así lo explicaron Núria Barberà, referente de Trabajo Social del hospital Santa Maria; Ester Costa, jefa de la Unidad de Trabajo Social del Arnau, y Rosa López, referente de Trabajo Social de Atención Primaria de la Región Sanitaria de Lleida.

“Nuestra labor siempre está orientada a mejorar la situación social y personal de los usuarios que atendemos. El paciente y su entorno están en el centro de nuestra intervención y no podemos dejar de lado cuestiones como la situación económica o familiar a la hora de acompañarles en un proceso sanitario”, destacaron. Asimismo, explicaron que se ha detectado un cambio de perfil en las personas atendidas. “Ya no hablamos solo del paciente geriátrico, sino que estamos viendo nuevas patologías, gente cada vez más joven y una población más diversa”, señalaron. También hay un incremento de usuarios, que atribuyeron “ a una situación social que genera malestar desde varios puntos de vista”.

Al respecto, defendieron que “somos una pieza más del sistema sanitario y trabajamos para intentar mejorar los procesos de la enfermedad”. Asimismo, recordaron la labor que han llevado a cabo en ámbitos como el final de vida o la detección y la prevención del maltrato infantil. “El trabajador social es una pieza clave y hay que seguir trabajando para mejorar la detección precoz”, señalaron. En la jornada también se habló del modelo Barnahus, de atención a menores víctimas de abusos sexuales.