Este es el listado de los nombres y apellidos más comunes en las comarcas de Lleida

Del total de residentes en las comarcas leridanas a 1 de enero de 2024, Jordi y Antonio, para los hombres, y Maria/María y Montserrat, para las mujeres, son los nombres más frecuentes entre la población. Así consta en la última estadística publicada por el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En el conjunto de Catalunya, los primeros puestos son para Antonio y José, para ellos, y Maria/María y Montserrat.

La onomástica ha variado mucho en las últimas décadas y los nombres tradicionales ya no suelen ser los elegidos en el caso de los recién nacidos. Sin embargo, siguen aguantando el pulso y se mantienen entre los más comunes. Por comarcas, Maria o María y Jordi son los nombres más habituales en el Alt Urgell, la Noguera y el Urgell. En el Segrià, Alta Ribagorça y en Aran se repite en el caso de las mujeres pero en el más común entre los hombres es Antonio mientras que en el Pallars Jussà es Josep y en el Sobirà, el más común es Jordi pero haciendo pareja con Montserrat. Entretanto, en las comarcas del Pla d’Urgell y la Segarra los que predominan son Maria/María y Ramon/Ramón.

Los nombres más habituales de mujeres



Los nombres más habituales de hombres



Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en las nuevas generaciones ya no abundan estos nombres considerados más “tradicionales”. Así, entre los nacidos a partir de los años 2020, entre los masculinos los más comunes son Jan, Martí, Marc, Àlex, Pol, Biel, Nil, Pau, Hugo y Pol. En el caso de las niñas, los diez más habituales son Júlia, Ona, Martina, Arlet, Aina, Paula, Abril, Mia, Jana y Carla. Si miramos las estadísticas de los años 80, los que más se repetían, para ellos, eran Jordi, David o Albert y, para ellas, Núria, Marta o Laura. Cuarenta años antes, estas listas estaban lideradas por nombres como Ramon, José o Josep y Maria, María Carmen o María Teresa. Poco han cambiado, en cambio, los apellidos más comunes. Según el Idescat, se repite, tanto como primero o segundo apellido, los García, Martínez, López, Sánchez o Rodríguez.