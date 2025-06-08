Ivars d'Urgell reparte dos millones de euros de la Lotería Nacional y Tàrrega se lleva otro pellizco

Un número vendido en la administración de loterías número 1 de Ivars d’Urgell resultó agraciado ayer con el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, dedicado a la Asociación Española contra el Cáncer. Es el 43.564, que repartió algo más de dos millones de euros en el Pla d’Urgell y el Urgell, con premios de 30.000 euros por décimo.

En total, se vendieron unos 70 décimos de este número en la administración, lo que podría beneficiar a unas 60 personas, según explicó ayer Joan Bonjorn, responsable del establecimiento. “Este número tiene una historia especial para nosotros, porque es el primero que tuvimos abonado desde 1986, hace ya 30 años”, comentó Bonjorn. Aunque no había repartido premios tan grandes hasta ahora, sí que había tenido algunas terminaciones premiadas. El número está muy repartido por la comarca, con décimos vendidos no solo en Ivars d’Urgell, sino también en localidades cercanas comoTorregrossa y Linyola, donde clientes habituales adquirieron sus boletos en bares locales.

Bonjorn destacó la alegría y emoción que este premio está generando entre los ganadores, y recordó que los premios de 30.000 euros por décimo están exentos de impuestos al ser inferiores a 40.000 euros. Por su parte, la administración Atrapa-somnis de Tàrrega también repartió algunos décimos. “Estamos muy contentos por haber agraciado a varios de nuestros clientes”, afirmaron. La responsable del despacho, Aida Mor, que el pasado mes mayo tomó el relevo de su madre, recordó en los últimos años han repartido varios premios