Este es el municipio de Lleida más buscado en internet

Cataluña cuenta con centenares de pequeños pueblos con encanto en el cual, en los últimos años, se han convertido en destinaciones turísticas destacadas para aquellos viajeros que buscan escapar de las grandes urbes. Este fenómeno ha sido analizado por la plataforma de alquileres vacacionales Holidu, que ha elaborado un estudio revelador sobre los municipios catalanes más buscados en internet. Entre los diez primeros lugares de este ranking, Sort, la capital del Pallars Sobirà, se erige como el único representante de las tierras leridanas, con 560 búsquedas mensuales.

El estudio de Holidu ha examinado 207 municipios catalanes de menos de 5.000 habitantes para determinar cuáles son los más populares en la red. Estos lugares, caracterizados por sus villas medievales, paisajes naturales excepcionales y ambientes tranquilos, ofrecen a los visitantes la oportunidad de reconectar con la calma, lejos del ritmo frenético de la vida cotidiana. La presencia de Sort en el top-10 confirma el interés creciente por descubrir el patrimonio cultural y natural de las comarcas pirenaicas.

Los diez pueblos más buscados de Cataluña

El primer lugar del ranking lo ocupa Begur, en el Baix Empordà, con 1.920 búsquedas mensuales. Este encantador municipio costero destaca por sus espectaculares calas de aguas cristalinas como Aiguablava y Su Riera, así como por sus impresionantes casas indianas. Su centro histórico, con calles empedradas y coronado por un castillo medieval, ofrece vistas panorámicas inigualables que atraen miles de visitantes cada año.

Lo sigue Pals, también en el Baix Empordà, con 1.050 búsquedas mensuales. Situado encima de una colina, este pueblo medieval conserva un barrio gótico excepcionalmente preservado que permite a los visitantes hacer un verdadero viaje en el tiempo. Desde aquí, se pueden contemplar vistas impresionantes de las islas Medes y el macizo del Montgrí, mientras que la proximidad a los arrozales y a las playas ampurdanesas complementa el suyo atractivo turístico.

El tercer lugar lo ocupa Camprodon, en el Ripollès, con 910 búsquedas en el mes. Este municipio pirenaico es famoso por su icónico puente románico, pero también para ser una base ideal tanto para los amantes de las actividades al aire libre durante todo el año como para los aficionados a los deportes de invierno, gracias a su proximidad a varias estaciones de esquí.

Miravet, en la Ribera de Ebro, se sitúa en cuarta posición con 800 búsquedas mensuales. Este pueblo, bañado por el río Ebro, destaca por su impresionante castillo templario, una de las fortalezas medievales mejor conservadas de Cataluña. Sus calles estrechas y empedrados, junto con las casas tradicionales ornamentadas con geranios, crean un ambiente pintoresco que cautiva a los visitantes.

El quinto lugar lo ocupa Prades, en el Baix Camp, con 730 búsquedas mensuales. Conocida como la "villa roja" por sus construcciones de piedra rojiza, esta localidad montañesa ofrece un casco antiguo encantador con una plaza Mayor presidida por una fuente renacentista. Su ubicación privilegiada en los pies de las Montañas de Prades la convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo.

Completan el top-10 Siurana (Priorat) con 700 búsquedas, Mura (Bages) con 680, Cadaqués (Alt Empordà) con 600, Cardona (Bages) con 570 y, finalmente, Sort con 560 búsquedas mensuales.

Sort, el único representante leridano al ranking

La presencia de Sort como único municipio leridano entre los diez más buscados resulta significativa y pone de manifiesto el atractivo turístico de esta villa pirenaica. Capital del Pallars Sobirà, Sort se ha ganado un lugar privilegiado gracias a la combinación de varios factores que la convierten en una destinación única.

Situada cerca del río Noguera Pallaresa, Sort es reconocida internacionalmente como un centro de referencia para los deportes de aventura, especialmente el rafting y el piragüismo en aguas bravas. Su Centro de Aguas Tranquilas y la Escuela de Piragüismo atraen deportistas de todo el mundo, consolidando su reputación como "capital de los deportes de aventura".

Además de la oferta deportiva, Sort también destaca por su patrimonio histórico y cultural, con el castillo de los Condes de Pallars como elemento más emblemático. Este monumento, que domina el perfil urbano de la villa, ofrece una ventana al pasado medieval de la comarca y unas vistas excepcionales del valle.

El entorno natural de Sort, rodeado por los Pirineos leridanos, constituye otro de los suyos grandes atractivos. La proximidad al Parc Natural de l'Alt Pirineu y el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici convierte esta localidad en una base ideal para explorar algunos de los paisajes más espectaculares de Cataluña.

¿Por qué los pueblos pequeños despiertan tanto interés?

El auge del turismo rural y de interior en Cataluña no es un fenómeno casual. En los últimos años, se ha producido un cambio significativo en las preferencias de los viajeros, que cada vez más buscan experiencias auténticas, alejadas de los circuitos turísticos masificados. Los pequeños pueblos con encanto, como los que aparecen en este ranking, ofrecen precisamente eso: una inmersión en la cultura local, paisajes preservados y un ritmo de vida más pausado.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado esta tendencia, generando un interés renovado por las destinaciones al aire libre y los espacios poco masificados. Los municipios de menos de 5.000 habitantes se han beneficiado de esta nueva mentalidad, recibiendo visitantes que valoran la tranquilidad, la seguridad y el contacto con la naturaleza.

Además, el aumento de la conciencia medioambiental ha impulsado formas de turismo más sostenibles y respetuosas con el entorno, como las que se pueden practicar en estos pequeños municipios. El turismo de proximidad, las estancias largas en un mismo lugar y el interés por el patrimonio local son tendencias que han venido para quedarse y que benefician directamente estos pueblos con encanto.