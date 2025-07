Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Varios medios sitúan al padre de Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, Mounir Nasraoui, de fiesta en una discoteca de Lleida, donde supuestamente fue objeto de insultos.

Pero el padre del futbolista no se encontraba en ninguna discoteca de Lleida. Les imágenes son de la discoteca Shoko de Barcelona, y no de Lleida. La confusión se debe, probablemente, a que el cantante también actuó en Lleida este fin de semana. Pero el cantante no llevaba ni esta vestimenta ni el techo de la discoteca es el mismo que el de Lleida donde se le situaba.

Según muestra un vídeo que se ha hecho viral a las redes sociales, varios jóvenes le llamaron "hijo de puta" mientras bailaba durante un concierto del cantante dominicano Emanuel Herrera Batista, conocido artísticamente como 'El Alfa'. Ante esta situación, Nasraoui respondió a los improperios con un gesto despectivo con la mano.

Este incidente llega pocos días antes de la celebración de la mayoría de edad de su hijo, Lamine Yamal, quien cumple 18 años este 2025. Según ha trascendido, el joven futbolista azulgrana ha preparado una gran fiesta en una ubicación secreta de Barcelona, donde los invitados sólo han conocido el lugar exacto pocas horas antes del inicio de la celebración.

El vídeo que documenta el incidente muestra tanto el momento de los insultos como la reacción de Mounir Nasraoui. Los jóvenes que profirieron los improperios decidieron gravar la escena con sus móviles, y las imágenes no han tardado en circular por varias plataformas digitales, generando numerosos comentarios sobre el sucedido.