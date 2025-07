La atleta donostiarra Sara Alonso es embestida por una vaca mientras se entrenaba en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La atleta donostiarra Sara Alonso ha sido dada de alta tras sufrir un inesperado ataque por parte de una vaca mientras entrenaba en la localidad de Sant Llorenç de Morunys, en la comarca del Solsonès (Lleida). La deportista, conocida por su victoria en la última edición de la prestigiosa carrera de montaña Zegama-Aizkorri, se recupera actualmente en su domicilio de Sant Esteve de Palautordera de las lesiones sufridas, que incluyen la fractura de la sexta costilla y múltiples contusiones por todo el cuerpo.

El incidente se produjo cuando Alonso había salido a correr por una zona que desconocía, antes de disfrutar de un día de ocio junto a su pareja y amigos. Apenas había recorrido unos metros cuando se encontró con una vaca y su cría en un camino forestal. "Normalmente las vacas huyen cuando nos las encontramos entrenando y en las carreras, y pensé que esta vez sería igual. Nunca me han dado miedo, aunque mucha gente te dice que desconfíes cuando están en su terreno. Bajé el ritmo hasta pasar caminando y cuando ya las había adelantado, la vaca me atacó por detrás. Casi no lo cuento", ha relatado la atleta.

La deportista ha confesado el pánico experimentado durante el ataque: "Me tiré al suelo y siguió embistiéndome sin parar, pensaba que me mataba. Nunca en mi vida había pasado tanto miedo". Gracias a su agilidad, consiguió levantarse, refugiarse y solicitar ayuda. Ahora, ya en casa y en proceso de recuperación, admite que lo que más le duele no son las lesiones físicas, sino verse obligada a interrumpir su temporada de competiciones tal como la tenía planificada.

El ataque sufrido por Sara Alonso tendrá un impacto significativo en su calendario deportivo para la temporada 2025. Según ha confirmado la propia atleta, no podrá participar en importantes competiciones como la carrera de Font-romeu, la prestigiosa Sierre-Zinal y el Ultra Trail del Mont Blanc, tres de las citas más destacadas del calendario de trail running internacional que estaban marcadas en su agenda.

A pesar de este contratiempo, Alonso mantiene la esperanza de que su recuperación avance a buen ritmo para poder llegar en condiciones óptimas al Campeonato Mundial y a la final de la Golden Trail Series, dos objetivos prioritarios en su planificación anual. No obstante, todavía no hay una fecha concreta para su vuelta a la competición, ya que todo dependerá de la evolución de sus lesiones y de cómo se desarrolle el proceso de rehabilitación.