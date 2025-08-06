SALUD
El IRBLleida impulsa un proyecto para detectar precozmente la infección fúngica pulmonar IPA
El investigador David de Gonzalo lidera una propuesta premiada con 20.000 euros para avanzar en el diagnóstico de la aspergilosis invasiva en pacientes vulnerables
La tercera convocatoria “Projectes d’Innovació Llavor (ISP2025) en Biomedicina” del IRBLleida ha premiado un proyecto para desarrollar un ensayo destinado a la detección precoz de la aspergilosis pulmonar invasiva (IPA), una infección que afecta principalmente a los tejidos pulmonares. La propuesta la ha presentado el investigador del IRBLleida, David de Gonzalo, y contará con un presupuesto de 20.000 € para un año. Forma parte del plan de trabajo de del departamento de Innovació del IRBLleida, que ha recibido una ayuda 50.000 € de la diputación de Lleida. Esta convocatoria, determina la necesidad de presentar una propuesta que introduzca conceptos nuevos en el campo de la biomedicina y abordando problemas de salud hasta ahora no evaluados, que puedan mejorar las prácticas clínicas y la salud pública.La IPA es una infección grave causada por un tipo de hongo nombrado Aspergillus que se encuentra de manera natural en el aire y en el medio ambiente y que en personas sanas no presenta ningun riesgo, pero en personas con las defensas bajas — como pacientes con cáncer, trasplantes o enfermedades graves— , estas esporas pueden llegarles a los pulmones y causarles una infección grave, afectando a los tejidos pulmonares. La detección precoz y la vigilancia en pacientes vulnerables son clave para mejorar el pronóstico.