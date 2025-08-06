El IRBLleida impulsa un proyecto para detectar precozmente la infección fúngica pulmonar IPA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La tercera convocatoria “Projectes d’Innovació Llavor (ISP2025) en Biomedicina” del IRBLleida ha premiado un proyecto para desarrollar un ensayo destinado a la detección precoz de la aspergilosis pulmonar invasiva (IPA), una infección que afecta principalmente a los tejidos pulmonares. La propuesta la ha presentado el investigador del IRBLleida, David de Gonzalo, y contará con un presupuesto de 20.000 € para un año. Forma parte del plan de trabajo de del departamento de Innovació del IRBLleida, que ha recibido una ayuda 50.000 € de la diputación de Lleida. Esta convocatoria, determina la necesidad de presentar una propuesta que introduzca conceptos nuevos en el campo de la biomedicina y abordando problemas de salud hasta ahora no evaluados, que puedan mejorar las prácticas clínicas y la salud pública.La IPA es una infección grave causada por un tipo de hongo nombrado Aspergillus que se encuentra de manera natural en el aire y en el medio ambiente y que en personas sanas no presenta ningun riesgo, pero en personas con las defensas bajas — como pacientes con cáncer, trasplantes o enfermedades graves— , estas esporas pueden llegarles a los pulmones y causarles una infección grave, afectando a los tejidos pulmonares. La detección precoz y la vigilancia en pacientes vulnerables son clave para mejorar el pronóstico.