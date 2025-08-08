La ‘fiebre’ de las ‘smash burgers’ llega a Lleida

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El primer campeonato de smash burgers, The Champions Burger Smash Edition, se estrenó ayer por la tarde en el recinto Les Firetes de Lleida Hasta el domingo 17 de agosto, habrá instalados una treintena de foodtracks y los visitantes podrán degustar hasta veinte tipos de hamburguesas diferentes, la gran mayoría elaboradas con ternera. “Hay propuestas para todos los gustos, incluso tenemos burgers de pollo y un par de opciones vegetarianas”, apuntó Álex Soriano, director de producción del certamen gastronómico. El recinto abrió sus puertas muy puntual, a las 19.00, cuando ya había centenares de personas haciendo cola pese a la ola de calor. “Es la primera vez que hacemos parada en Lleida y esperamos recibir a 80.000 visitantes a lo largo de las 10 jornadas que dura el evento”, aseguró Soriano.