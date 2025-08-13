Tarde de lluvia y viento

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una tormenta de viento y lluvia afectó ayer el llano de Lleida, con piedra en municipios como Torrefarrera. Los Bomberos recibieron una veintena de avisos, la mayoría por caída de árboles e inundaciones. En Torrefarrera, la acumulación de agua obligó a cortar la N-230 en el punto kilométrico 6. El alcalde, Jordi Latorre, señaló que la afectación “ha sido importante, con un cúmulo de lluvia, granizo y fuertes rachas de viento” con incidentes como en las piscinas, que tuvieron que ser evacuadas al quedar cubiertas de agua con tierra. En Alpicat, el temporal obligó a interrumpir durante unos minutos las proyecciones al entrar agua en los cines. También hubo afectaciones en Lleida ciudad, con árboles caídos y acumulación de agua en calles. En la capital, la tormenta bajó la temperatura de 41,6º a 23º, con rachas de viente de 64 kilómetros por hora.

Por su parte, el líder de la oposición en la Paeria y del PP, Xavi Palau, denunció la salida de aguas fecales de tuberías en la partida de Boixadors, en L’Horta de Lleida, que atribuyó a la falta de mantenimiento. Por ello, reclamó una solución inmediata. Mientras, el frente tormentoso descargó también cantidades importantes de granizo en la zona norte y l’Horta de Lleida y en Torrefarrera, según explicaron las organizaciones agrarias. El granizo tenía en general el tamaño similar a garbanzos y se teme que haya podido causar daños en manzanas y peras, de forma especial. La campaña de manzanas solo se ha comenzado en algunas variedades rojas, mientras que en peras apenas se han recolectado del 30 al 40% de la producción.

Nuevo fuego en Alins y un rayo cae en Lleida

La caída de un rayo provocó ayer un incendio de vegetación en el barranco de Aixerto, en Alins, en el Pallars Sobirà. Los Bomberos activaron un helicóptero bomberdero de agua para hacer descargas y helitransportar personal del GRAF al tratarse de una zona de difícil acceso. En Lleida, un rayo partió la zona superior de un pino en la plaza de la Pau, junto a un parque infantil.