Ayuda para que Olivo vuelva a caminar

La asociación ResCats Borges, de la capital de Les Garrigues, y RAA — Rehabilitación y Acupuntura Animal de Lleida han iniciado una venta de magdalenas y ‘cookies’ veganas para recaudar fondos que ayuden a sufragar la recuperación de un gato herido que fue rescatado en la capital de Les Garrigues el día del apagón, el pasado 28 de abril. Como símbolo de fuerza y de resiliencia, la cuidadora del felino lo bautizó con el nombre de Olivo. Paula Vanasco, terapeuta felina y miembro de ResCats, explica a SEGRE que el gato fue hallado con un golpe en la columna, una fractura en la cadera y una oreja cortada. “Estaba paralítico de cintura para abajo y no retenía esfínteres, por lo que empezamos con la medicación y la rehabilitación”, añade. Ya llevan tres meses y acuden dos veces por semana al centro de rehabilitación situado en la calle del Penedès, en el barrio de Balàfia, que no han dudado en iniciar la venta de los dulces para ayudar a que Olivo pueda volver a caminar.

Hasta ahora han recaudado 250 euros y están pendientes de si necesita una cirugía en una pata. Asimismo, buscan padrinos virtuales para Olivo, ya que, de momento, seguirá en acogida en casa de Vanasco hasta que reciba el alta. “Los gatos con problemas de movilidad son los grandes olvidados, ya que, normalmente estos casos acaban con una eutanasia del animal. Por ello agradecemos toda la implicación de los centros y veterinarios que nos están apoyando”, subraya la terapeuta. Para saber más sobre la evolución de Olivo, se pueden seguir las cuentas de @rescats.bb y @raa rehabilitacion_ acupuntura.

Más abandonos de camadas en los meses de verano

La asociación ResCats Borges denuncia que hay más abandonos de camadas de gatos en primavera y verano. Según Paula Vanasco, la entidad utiliza el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), para controlar la población de gatos callejeros. Sin embargo, señala que hay un problema con la falta de esterilización de gatos domésticos. “Hemos encontrado gatos en contenedores o en el canal”, lamenta.

Una entidad pequeña que acoge a 30 felinos

ResCats Borges tiene actualmente en su refugio unos 30 gatos y también trabaja con varias casas de acogida. “Somos una entidad pequeña, por lo que cualquier ayuda será bienvenida”, defiende Paula Vanasco. Las protectoras leridanas funcionan gracias a los voluntarios, también en los meses de verano, y las aportaciones económicas, para poder sufragar los costes veterinarios y de alimentación.