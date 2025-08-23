La 40ª edición de la Festa de la Cassola de Pagès de Sidamon reúne a 450 asistentes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

En Sidamon continúan las actividades festivas entre las que destaca la Festa de la Cassola de Pagès, que este año ha cumplido 40 años y que ayer reunió a 450 asistentes que disfrutaron de este plato en el local del Ball. Esta cena era una de las actividades destacadas de la fiesta mayor que se ha consolidado como símbolo de identidad local. A continuación, la programación incluía un baile con música de Duet Cocktail y después estaba previsto el concierto del grupo La Divand y fiesta disco con dj Jorlin.