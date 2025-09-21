El latido del corazón de Lleida

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Durante este fin de semana, todo el Barri Antic de Lleida llenó de gente y de actividades dirigidas a la ciudadanía en el contexto del Obert del Centre Històric. El viernes por la tarde se inauguró el certamen, que se alargará hasta hoy con más de 100 propuestas lúdico-culturales para todos los públicos e intereses, que tienen lugar en puntos estratégicos de la zona del Barri Antic. La mañana de ayer incluyó vermuts electrónicos, actividades deportivas al aire libre, espectáculos para niños y un concierto del grupo Gospel Cappont en la calle Cavallers, entre otras iniciativas abiertas a todo el mundo y totalmente gratuitas. Al mediodía el ritmo no decayó y les tocó el turno a actividades como la Milla del Vermut en la calle Sant Martí y a Los Carrinclons de Lleida, que actuaron en uno de los pases de conciertos del ciclo Garrotines. A las 17.30 horas, la Associació de Veïns Jaume I hizo su XXII Trobada de Gegants, que iniciaron una cercavila en la Plaza Cervantes junto a otras colles geganteres de Lleida. La cap de colla de la Associació Jaume I, Glòria Mor, comentó que ya hace tres años que participan en el Obert del Centre Històric y siente que iniciativas así dan más vida a las calles. En la reunión gegantera participaron ocho colles invitadas llevando un total de 17 gigantes, que finalizaron su recorrido en la Panera.

Hoy domingo, el calendario del Obert seguirá repleto de propuestas, entre ellas, una ruta por el Centre Històric con vehículos clásicos de 9.00 a 14.00 horas y una recreación de las bodas reales de Peronella de Aragón y Ramón Berenguer IV a las 20.00 horas, una actividad organizada por la Associació de Moros i Cristians de Lleida que despedirá este fin de semana del Obert del Centre Històric, que ya lleva dieciséis ediciones reinventándose.